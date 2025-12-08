¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¡¢Æ£»Þ¤òÂàÇ¤¡ÄÍèµ¨¤ÏJ2¹ß³Ê¤Î²£ÉÍFC¤ò»Ø´ø¤Ø¡ÖÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤ÎÎ¾¶Ë¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¡×
¡¡Æ£»ÞMYFC¤Ï8Æü¡¢¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²£ÉÍFC¤¬¿ÜÆ£»á¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß48ºÐ¤Î¿ÜÆ£´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ä¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢Æ£»Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢2021Ç¯7·î¤ËÆ£»Þ¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡2022¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ3¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¤È¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤ò12°Ì¤Ç¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï13°Ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò9¾¡12Ê¬¤±17ÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö39¡×¤Î15°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤¿¿ÜÆ£´ÆÆÄ¤ÏÆ£»Þ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÇ»¸ü¤Ê5Ç¯´Ö¡¡°ìÂÎ´¶°î¤ì¤ëÆ£»ÞMYFC¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÌÞÏÀ¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÊýÁ´°÷¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ý¤±ÂØ¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤ÎºÇÂçÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤âÌµ¤¯MYFC¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¶¦¤ËÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬Æ£»ÞMYFC¤Îº£¸å¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òµ§´ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ£»ÞMYFC¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢Ç®¤¯°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼±ç¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÅ¯³Ø¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ùº£¸å¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎÏ¤Ç´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍFC¤Ïºòµ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤ÇßõÎõ¤Ê¾º³ÊÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¡¢2Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò9¾¡8Ê¬¤±21ÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö35¡×¤Î18°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢1Ç¯¤Ç¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£11·î13Æü»þÅÀ¤Ç7·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°±ºÊ¸¾æ´ÆÆÄ¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿ÜÆ£´ÆÆÄ¤Ï²£ÉÍFC¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÄ¤¤¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡¢²£ÉÍFC¤ÎÎò»Ë¤òÂº½Å¤·¡¢Ì¤Íè±Ê¹åµ±¤¯¿·¤·¤¤»þÂå¤òÃÛ¤¯¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤ÁÃÏ¸µ²£ÉÍ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬¿´¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡ª¡¡Á´ÎÏ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¦µ¤¤ä´¶Æ°¡¢´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¹¬¤»¤Ë¡ª¡×
¡Ö¡ØÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤ÎÎ¾¶Ë¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¡Ù¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤È¶¦¤ËÇ®¤¯º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥¯¥é¥ÖÁ´°÷¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¹Ô¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¾º¤êµÍ¤á¤Æ¹Ô¤¯²£ÉÍFC¤Îµ°À×¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
