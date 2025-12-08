【「2026年サンコー福袋」（全8種）】 12月5日 予約受付開始 価格：7,000円～16,000円

サンコーは、「2026年サンコー福袋」の予約受付を12月5日より「サンコー直営オンラインショップ」にて開始した。

福袋は、同社の便利な面白家電や寒さ対策になる家電が入ったものなど7,000円から16,000円までの8種類が登場。現行販売価格相当額よりもお得な価格で販売される。福袋の内容については、会員登録することで確認できる。なお数量限定で、なくなり次第販売終了となる。

ラインナップ

7,000円福袋＜鬱袋「在庫の墓場袋 ～倉庫の奥底からメリークリスマス～」＞

販売価格：7,000円

詰め合わせ商品点数：6点

現行販売価格相当額：約19,000円

7,000円福袋＜鬱袋「社員の気まぐれ袋 ～これは英断か、暴走か～」＞

販売価格：7,000円

詰め合わせ商品点数：6点

現行販売価格相当額：約21,000円

12,000円福袋＜初めてのサンコー福箱＞

販売価格：12,000円

詰め合わせ商品点数：4点

現行販売価格相当額：約34,000円

13,000円福袋＜限界社畜さんのためのお仕事捗り福箱＞

販売価格：13,000円（税込）

詰め合わせ商品点数：5点

現行販売価格相当額：約27,000円

13,000円福袋＜ウワサのアレ、集めました！TVで紹介福箱＞

販売価格：13,000円

詰め合わせ商品点数：5点

現行販売価格相当額：約37,000円

15,000円福袋＜オンもオフもあったか福箱＞

販売価格：15,000円

詰め合わせ商品点数：4点

現行販売価格相当額：約38,000円

16,000円福袋＜グルメ家電ドリーム福箱＞

販売価格：16,000円

詰め合わせ商品点数：6点

現行販売価格相当額：約40,000円

15,000円福袋＜メルマガ会員限定福箱2026＞

販売価格：15,000円

詰め合わせ商品点数：5点

現行販売価格相当額：約48,000円

※在庫が無くなり次第終了となります。

