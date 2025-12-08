Travis Japan川島如恵留、キャンプ場の購入を報告「ショベルカーとかの重機の免許を取りました」電気工事士の資格も取得へ
【モデルプレス＝2025/12/08】Travis Japanの川島如恵留が8日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。キャンプ場を購入したことを明かした。
【写真】トラジャ川島如恵留を絶賛した人気俳優
この日の放送には、同番組のレギュラーを務める松田元太のほか、川島、七五三掛龍也、吉澤閑也が出演。「Travis Japanの2025年個人的大ニュース」というコーナーでは、それぞれが2025年を振り返る場面があった。
川島は「キャンプ場を買いました〜！」と報告し、重機が映し出されたキャンプ場の写真が公開されるとスタジオからは驚きの声が。ソロキャンパーでキャンプ好きだという川島は、「これは、僕が今レンタルしている重機で、作っているところ。免許を取りまして、キャンプ場を買ってリフレッシュしたいなと」と購入の経緯を明かし「いずれTravis Japanのみんなで集まってキャンプファイヤーをしたい」と明かした。
また、「整地にするためにショベルカーとかの重機の免許を取りました」とキャンプ作りのために資格も取得しているそうで「ある程度整地して、区画を整備して。今週末電気工事士の資格を取りに行くんです」と告白。資格については「コンセントをどこでも付けれるようになります」と説明し、「今週末受ける皆様、一緒に頑張りましょう」とエールを送っていた。
完成については「まだまだ全然なんですけど、2027年くらいでいつかオープンできたらいいなと」と意気込みつつ、「Travis Japanランドを作ろうかな」とも明かしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆川島如恵留、キャンプ場購入を報告
◆川島如恵留、キャンプのために電気工事士の資格取得へ
