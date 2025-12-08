【鎌倉紅谷】「新春福袋2026」公式オンラインショップで2種を抽選販売/ 12月15日まで応募受付
焼き菓子「クルミッ子」などを手がける菓子店「鎌倉紅谷」は、12月8日(月)午後3時から公式オンラインショップで、2026年「新春福袋」の抽選販売会を開始する。応募は、12月15日(月)午後11時59分まで受け付ける。
全4種の「新春福袋2026」のうち、公式オンラインショップでは2種を抽選販売する。取り扱い商品は、シンボルキャラクター「リスくん」の焼き目が付いたパンケーキを作れるミニフライパンを含む福袋「もぐもぐ」と、クルミッ子を模したクッションや「クルミッ子キャラメルソース」などが入った「ふわふわ」の2種。それぞれに1人1回ずつ応募できる。応募には公式オンラインショップの会員登録が必要となる。
当選連絡は、2025年12月16日(火)昼12時ころに行うとしている。また、当選辞退があった場合のみ、12月22日(月)昼12時ころから二次販売を行うという。二次販売は先着順で行い、なくなり次第終了となる。〈「抽選販売会」概要〉
【応募受付期間】
2025年12月8日(月)午後3時〜12月15日(月)午後11時59分
【当選連絡】
2025年12月16日(火)昼12時ころ
※当選者へは当選メールが送付される。
※抽選結果はマイページからも確認可能。
【当選者の購入期間】
2025年12月16日(火)当選連絡後〜12月21日(日)午後11時59分
【二次販売】(当選辞退があった場合のみ販売/先着順)
2025年12月22日(月)昼12時ころから
【商品配送時期】
2026年1月7日(水)〜1月12日(月･祝)
◆「新春福袋2026〜もぐもぐ〜」税込5,280円
「クルミッ子 切り落とし」のほか、「リスくん」の刻印が入ったミニフライパン、中央に「リスくん」をデザインしたプレートなどをセットにした。
【セット内容】
･「クルミッ子 切り落とし(270g入)」
･「あじさい(3枚入)」
･「CHOCCO(4個入)」
･「ティータオル」
･「リスくんミニパン」
･「リスくんプレート」
【販売店舗】
鎌倉紅谷「八幡宮前本店」「小町横路店」「Kurumicco Factory The Shop」/ ラゾーナ川崎店/ 郄島屋オンラインストア/ 大丸松坂屋オンラインストア/ 三越伊勢丹オンラインストア/ 阪急百貨店オンラインストア/ 鎌倉紅谷 公式オンラインショップ
◆「新春福袋2026〜ふわふわ〜」税込4,620円
ふわふわ仕様のクルミッ子を模したクッションやクルミッ子のミニ缶をイメージしたシリコンポーチ、キャラメルソースなどを組み合わせた福袋。
【セット内容】
･「詰合せ01ハウス型BOX(2026初春)」
･「ポケットブラウニー(1個)」×2
･「クルミッ子キャラメルソース(10袋入)」
･「クルミッ子クッション」
･「シリコンポーチ」
･「うまリスくんランチトート」
【販売店舗】
■「新春福袋2026〜ふわふわ〜」応募ページ
