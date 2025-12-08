ニューエラ×棚橋弘至コラボ！プロレスファン必見の限定アイテム登場
スポーツ・ライフスタイルブランドのニューエラが、新日本プロレスリングとのコラボレーション最新作を12月12日に発売します！今回は「100年に一人の逸材」こと棚橋弘至選手にフォーカスしたアイテムがラインナップ。引退試合が控える棚橋選手のファイナルロードを象徴する、魅力的なデザインが揃いました。ニューエラ新宿サウス・川崎・横浜港北・千葉など、各地の店舗および公式オンラインストアで購入可能です。
棚橋弘至コラボアイテムが登場
［9FIFTY™］
［9FORTY™］
12月12日から発売されるニューエラ×新日本プロレスリングの最新コラボは、特に棚橋弘至選手の引退試合を控えたこのタイミングで注目を集めています。
ラインナップは全4アイテムで、プロレスファン必見のデザインが施されています。
中でも、［9FIFTY™］や［9FORTY™］は、棚橋選手を象徴するカラーリングやロゴが特徴的で、どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。
Sweat Pullover Hoodie
［Short Sleeve Oversized Performance Tee］
さらに、［Sweat Pullover Hoodie］や［Short Sleeve Oversized Performance Tee］は、日常使いできるカジュアルでスタイリッシュなアイテムとしても人気を集めそうです。
限定デザインでファイナルロードを応援
今回のコレクションは、棚橋弘至選手が2026年の引退試合に向けて歩みを進めるファイナルロードを象徴する特別なデザインが施されています。
ニューエラならではのスポーツブランドらしい、シンプルでありながらインパクトのあるデザインが魅力です。
特に、棚橋選手のアイコニックなキャッチフレーズや、試合に挑む姿勢を表現したロゴがプリントされたアイテムは、ファンならずとも心を惹きつけます。
コレクションはオンラインストアでも展開されているため、全国どこでも購入可能です。
ニューエラ×棚橋弘至アイテム、限定販売！
ニューエラ×棚橋弘至コラボレーションアイテムは、12月12日にニューエラの公式オンラインストアや全国の店舗で販売が開始されます。
これらの限定アイテムは、数量限定で販売されるため、早めの購入をおすすめします。
特に、棚橋選手ファンには見逃せないデザインが施されており、ファッション性の高いアイテムとしても注目の的。
価格は、［9FIFTY™］が税込6,600円、［9FORTY™］が税込5,500円、［Sweat Pullover Hoodie］が税込9,900円。
そして［Short Sleeve Oversized Performance Tee］が税込6,600円と、お手頃で購入しやすい価格帯となっています。
棚橋弘至コラボアイテムでプロレスファン必携のアイテムを
ニューエラ×棚橋弘至のコラボアイテムは、プロレスファンやスポーツファッション好きにはたまらない限定商品。
引退を控えた棚橋選手の姿をデザインに落とし込んだアイテムは、どれもファッション性とプロレスの熱い思いを兼ね備えています。
12月12日から全国のニューエラ店舗と公式オンラインストアで販売開始されるので、早めにチェックして、ぜひ手に入れてください！