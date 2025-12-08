巨人・リチャード選手が、自身の“衝突事件”について振り返りました。

これが生まれたのは8月20日の敵地・ヤクルト戦。5回裏の先頭打者だったヤクルト・増田珠選手はサード方向へ打球を放ちます。3塁手・岡本和真選手はこれを逆シングルで好捕球。すぐさま1塁に送球します。1塁を守っていたリチャード選手は、これをしゃがみこんだ状態でしっかりつかむとそのまま制止。1塁ベースへ駆け込んできた増田選手はリチャード選手のお尻付近とぶつかり、勢いそのままに吹き飛ばされ1回転しました。

リチャード選手はこの場面について、岡本選手のプレーが素晴らしかったことについて言及。「うわ、これもう動かずに、超ナイスボールだってことをみんなに知らしめようと思って…」と思わず捕球体勢のまま制止してしまったことを明かします。続けて「そしたらケツに、電気ナマズですよね」とランナー衝突の衝撃について語りました。

リチャード選手はランナーとの交錯後、ベース付近に倒れ込み苦しむ姿。勢いよく吹き飛ばされた増田選手がすぐさま近寄り、リチャード選手の様子を心配する様子を見せていました。この様子を振り返った巨人・丸佳浩選手は「ランナーがかわいそう！何してんねん！」とリチャード選手に向けてツッコミました。

その他にも、好守備を見せた後に固まったシーンを指摘されたリチャード選手。注目されたい時は思わず固まってしまうというクセが明らかとなり、照れ笑いを浮かべました。

(12月7日放送 日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」を再編集)