長唄 唄の重要無形文化財保持者（人間国宝）として知られる、宮田哲男（みやたてつお）さんが、2025年11月30日（日）午前4時33分 、心不全のため死去したことがわかりました 。91歳でした 。

宮田さんは「東音宮田哲男」 、「貴音三郎助」 の芸名でも活躍し、知られています 。



宮田さんは、1934年（昭和9年）3月25日に北海道札幌市で生まれ、1953年（昭和28年）に八世稀音家三郎助師に入門 。東京藝術大学を卒業し 、長唄の世界で偉大な功績を残しました 。





1998年（平成10年）に長唄の「唄」（各個認定）で重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定 。2000年 (平成12年)に 紫綬褒章受章。2014年(平成26年)に 旭日小綬章受賞。2015年（平成27年）に日本藝術院会員 、2023年（令和5年）に文化功労者に顕彰されています 。その他の受賞歴として、文化庁芸術祭賞 、芸術選奨文部大臣賞 など、多数の栄誉を受けています 。通夜ならびに葬儀は、すでに親族により神葬祭にて執り行われ、故人の遺志により、ご弔問やご厚志、ご供花などは辞退するとのことです 。後日「お別れの会」が予定されていますが、日時や場所などの詳細は未定です 。※重要無形文化財の認定区分には「各個認定（人間国宝）」と「総合認定（保持団体）」があります。長唄の各個認定の対象は三味線と唄があり、宮田哲男さんは長唄の「唄」で認定を受けました。





【 略歴 】



1934 年 (昭和 9 年)： 北海道札幌市生まれ

1953 年 (昭和28 年) ：八世稀音家三郎助師に入門

東京藝術大学音楽学部邦楽科入学、山田抄太郎教授、西垣勇蔵教授に師事



1957 年 (昭和32 年) ：長唄東音会同人

1959 年 (昭和34 年) ：東京藝術大学大学院音楽研究科修了

1988 年 (昭和63 年) ：文化庁芸術祭賞受賞

1990 年 (平成 2 年) ：芸術選奨文部大臣賞受賞



1990〜1998 年 (平成2 年〜10 年) ：154 曲をほぼ独吟で演奏したCD 全集「長唄の美学」リリース



1992 年 (平成 4 年)： モービル音楽賞受賞

1995 年 (平成 7 年) ：松尾芸能賞優秀賞受賞

1998 年 (平成10 年) ：｢長唄 唄｣(各個認定)にて重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定

2000 年 (平成12 年) ：新宿区名誉区民顕彰

2000 年 (平成12 年) ：紫綬褒章受章

2003 年 (平成15 年) ：日本藝術院賞受賞

2014 年 (平成26 年) ：旭日小綬章受賞

2015 年 (平成27 年) ：日本藝術院会員

2020 年 (令和 2 年) ：松尾芸能賞大賞受賞

2023 年 (令和 5 年) ：文化功労者顕彰



