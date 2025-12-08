お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、中国軍による自衛隊機へのレーダー照射問題について私見を語った。

沖縄本島南島の公海上空で6日午後、中国軍の戦闘機が自衛隊機に2度にわたりレーダーを照射した。高市早苗首相は「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為」などと述べた上で、中国側に厳重抗議し、再発防止を求めたことを明らかにした。

一方で中国側は訓練を事前通達していたとし、「中国側の正常な訓練に深刻な影響を与えた」と反論している。中国共産党系新聞の環球時報は「日本の当たり屋行為を許さない」と批判的に報じた。

高市氏の台湾有事を巡る発言後、中国による再三の対抗手段で急速に悪化している日中関係。大久保は「この1カ月で、身近だと中国でアーティストの方の公演がなくなったり、中国からの観光客が減っているとか」と表情を曇らせた。

ここにきての軍事的な衝突も懸念される事態に、「今回も衝突まではいかなかったけれど、こういうことがあると、本当に日中関係がどんどん悪くなっていて、何となく戦争とか嫌なことも頭をよぎってしまっているので、とても不安なんですけど」と心配の声を上げた。