EXILE TAKAHIRO、スタッフが一部ファンの行動を注意 動画撮影注意すると「腕を掴むという行為も」
EXILE TAKAHIROが8日までに自身のXを更新。スタッフより、ファンに向けた注意喚起のメッセージが公開された。
【写真】「お願いしたスタッフの…」“悪質ファン”動向
投稿で「注意喚起」と題し、「本日のディナーショーにて、第1部・第2部ともに動画の撮影をされていたという報告を受けております」と説明。「第2部につきましては、撮影を控えるようお願いしたスタッフの腕を掴むという行為も見受けられました」とつづった。
続けて「ルールを守ってくださっている方がほとんどであり、腕を掴むことは怪我に繋がりかねませんので、お控え下さいますよう宜しくお願い致します」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「ホントにルールは守りましょう！！」「動画撮ってどーするつもりなのですか？悲しいじゃないですか。コンサート開催できなくなりますよ」「『お控え下さい』ではなく、もっと強い言葉で発信されても良いと個人的には思います」「スタッフさんの安全も 確保して下さい」など、さまざまな声が寄せられた。
EXILE TAKAHIROは7日、東京・ザ・プリンス パークタワー東京で、2部構成のディナーショーを実施していた。
