ホリプロ、新たにJRAジョッキー所属を発表 先輩たちも実績多数、『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡も
ホリプロは8日、日本中央競馬会（JRA）の吉村誠之助騎手とマネジメント契約を締結したと発表した。12月1日付。
「吉村誠之助騎手の競馬により専念できる環境づくりのため、各種メディア出演・イベント出演等を中心に総合的なサポートを行って参ります。引き続き、ご支援賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
ホリプロには、福永祐一調教師（元騎手）、川田将雅騎手、藤田菜七子さん（元騎手）、今村聖奈騎手が所属する。また、競馬を題材にしたTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主演の妻夫木聡も活躍する。
■吉村誠之助騎手コメント
「このたび、ご縁がありましてホリプロとマネジメント契約を締結し、今後の活動のサポートをしていただくことになりました。尊敬する先輩方も所属しており、大変心強く思っております。【競馬】という競技をより一層広く愛されるスポーツとして、先輩方が繋いでこられたバトンを引き継いでいきます。未熟ではありますが、今後も一つでも多くの勝ち星をあげられるよう、一段と競馬に精進していきますので応援のほど宜しくお願い致します」
■吉村誠之助
2006年1月4日生（19歳）兵庫県出身
所属：栗東・清水久詞厩舎
【主な成績】
2024年 JRA33勝
2025年 JRA62勝（12月8日現在）
通算95勝（12月8日現在）
