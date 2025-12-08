¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢¥É¥é¥àÃ¦Âà¤Ç¿·Ì¾¾ÎÈ¯É½¡¡KONTA¡ÖÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¿Íî¤È¤·¤«¤±¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤â
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢BARBEE BOYS¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤¬8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥à¥¹¾®¾Â½ÓÌÀ¤ÎÃ¦Âà¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖBARBEE BOYS¤Ï¡ØBARBEE BOYS 4PEACE¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¾®¾Â½ÓÌÀ¡ÊDr¡Ë¤ÏÀè¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¦Âà¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖKONTA¡ÊVo.¡õSAX¡Ë¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÎKONTA¤¬»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ØBARBEE BOYS 4PEACE¡Ù¤Ï¡¢KONTA¡¢°É»Ò¡¢¤¤¤Þ¤ß¤Á¤È¤â¤¿¤«¡¢ENRIQUE¤Î4Ì¾¤Ë¤è¤ê¡¢BARBEE BOYS¤Î³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤À¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¡¢Â³Êó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©KONTA¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¾®¾Â¤µ¤ó¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°°Ê³°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë³Î¤«³Ú¶Ê¤Î¸¢Íø¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤ë»öÌ³½ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Î¿Í¤À¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¡ÖÆ¬¤¬º®Íð¡×¡Ö¤¨¤Ã¥³¥¤¥½¤µ¤ó¡¢¼ä¤·¤¤KONTA¤µ¤ó¡¢¡¢Âç¾æÉ×¡©¡©Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡¡¤Ç¤âÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤ÇÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤Í¡¡¥é¥¤¥Ö¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï1984Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°Å°Ç¤ÇDANCE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£92Ç¯¤Î²ò»¶¸å¤âÉÔÄê´ü¤Ç½¸·ë¤·¡¢19Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£