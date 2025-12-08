オリックス・前佑囲斗投手が８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、７０万円減の年俸５００万円でサインした（金額は推定）。「『しっかりとけがを治して、また復活してもらうことを楽しみにしている』という話をしていただいた。こうやって残してもらえるだけで感謝しているので、『しっかり復活できるように頑張ります』という話をさせていただいた」と席上でのやり取りを明かした。

津田学園高から２０１９年のドラフト４位で入団し、昨年オフに育成再契約を結んだ右腕。６年目の今季は４月２９日のウエスタン・くふうハヤテ戦（さとやく）で負傷降板し、５月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。リハビリの現状について、前は「始めよりはしっかり強く投げられるようにはなった。状態が悪い時もあったりするけど、ボールが投げられることに感謝というか、重みを感じながらやれている」と説明し、来年２月の宮崎キャンプまでの立ち投げ再開を目標に定めた。

宮城、紅林らと同学年で、来季は早くも７年目。「今まで肘、肩をけがすることが一回もなかったので、ボールが長い期間投げられなかったことはすごくつらかったけど、投げられるようになってまた野球の楽しさが分かった。少しでも早く復帰して、またマウンドに立って躍動する姿を見せられたら」と意気込んだ。