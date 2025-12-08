東海地区最大級のペットイベント「わんにゃんドーム２０２６ ｉｎ Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ」が、来年２月２１日、２２日に愛知県常滑市のＡｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ（愛知県国際展示場）で開催される。

同イベントには、ＳＫＥ４８メンバーの相川暖花、浅井裕華、森本くるみが愛犬と一緒に２月２１日のステージトークショーに登場する。相川は愛犬・こじろうと参加予定で「わんにゃんドームに愛犬こじろうを連れて来場するのがとても楽しみです！ 初めてのわんにゃんドームなのでこじろうも楽しみにしていると思います！ こじろうにとって晴れ舞台になると思うので私も今からワクワクしています！ こじろうに似合うペットグッズも探したいです！」とコメントした。

ペット同伴ＯＫ。東海地区最大級のペットイベント「わんにゃんドーム」では、トップブリーダーのチャンピオン犬や珍しい猫、わんわん動物園がやってくるほか、大好評の犬種別オフ会も実施。また新企画として、プロからペットのことを学べるスマイルセミナーを開催する。お買い得商品や最新のペットグッズがそろうブースもずらり。サンプリング商品も用意しており、ペット愛好家、動物大好きな方、子どもから大人まで、みんなが笑顔になる楽しいイベントが盛りだくさんとなっている。