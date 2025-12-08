東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質賃金（10月）8:30

結果 -0.7%

予想 -1.2% 前回 -1.3%（-1.4%から修正）（前年比）



実質GDP改定値（第3四半期）08:50

結果 -0.6%

予想 -0.5% 前回 -0.4%（前期比)

結果 -2.3%

予想 -2.0% 前回 -1.8%（前期比年率)



【中国】

貿易収支（11月）12:15

結果 1116.8億ドル

予想 1031.0億ドル 前回 900.7億ドル



※要人発言やニュース

【日中関係】

日本政府「中国軍機が自衛隊機にレーダーを照射する事案が発生、危険な行為だ」

中国政府「日本の戦闘機が自国の航空訓練を妨害、誹謗中傷止めるよう求める」



日中対立巡り日本政府が米国に対し日本への支援を強化するよう求めた（FT）

日本は米国が中国との貿易合意を優先しているため沈黙守っていることに不満



【豪州】

チャーマーズ豪財務相

豪州のインフレは我々が望むよりも高い、誰もが望まないほどの根強いインフレ

2022年後半に始まった電気料金補助金制度を今年12月31日で終了する

