フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が7日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。トーク番組で必ず聞かれる質問を明かした。

この日、「インタビュアー・林修」のゲストとして登場。田中は2009年、TBSテレビに入社。人気絶頂の中、2014年、入社5年で同局を退社し、フリーに転身。2020年に事務所を移籍し、主戦場をこれまでのバラエティーから女優へと変更した。

予備校講師でタレントの林修が「今は美容面でも大注目ですけれども」と指摘すると、田中は「トーク番組に呼んでいただくと、絶対に“お水何リットル飲んでるんですか？”って必ず聞かれるんです。もう聞かれなかったことないんですよ」と明かした。

「私、マネージャーさんに“私これ何回答えてるかね”って言って、“10何回答えてんじゃないかな、今までで”って話してて。“私、水の人なのかな？”って。お魚屋さんに行ったらお魚屋さんの兄さんも“田中さんってお水何飲んでるんですか？”って」と苦笑した。

林は「今日、水NGにしますか？」と応じるも、「いえいえ、とんでもない。全然お答えはするんですけど」と田中。林は「1日何リットル飲んでらっしゃるんですか？」と改めて聞くと、田中は「えっと、2〜3リットル」と答え、驚かせた。