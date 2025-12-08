映画『ラブライブ！』蓮の空メンバーの新規ビジュアル＆特報解禁 来年5月8日全国劇場公開
映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が、2026年5月8日全国劇場公開されることが発表された。あわせてキービジュアルと特報が解禁された。
【場面カット】キラキラ！ステージで歌う花帆
キービジュアルは、「Bloom Garden Party」のステージを背に、卒業生の102期生を含んだスクールアイドルクラブ11人が描かれた。
特報では、卒業を控えた103期生が蓮ノ空の生徒として最後に立つ「Bloom Garden Party」のステージに、卒業生の102期生を含んだスクールアイドルクラブ11人が集結する姿が描かれた。
映画オリジナルロゴも公開され、ムビチケ発売情報、あらすじも解禁された。
また、ムビチケ前売り券の発売も決定した。第1弾はユニット別CD付ムビチケ前売券（カード）全4種に決定し、ユニットごとに完全新規楽曲を収録。詳細は後日発表される。
