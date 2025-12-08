映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』キービジュアル（C）2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

写真拡大

　映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が、2026年5月8日全国劇場公開されることが発表された。あわせてキービジュアルと特報が解禁された。

【場面カット】キラキラ！ステージで歌う花帆

　キービジュアルは、「Bloom Garden Party」のステージを背に、卒業生の102期生を含んだスクールアイドルクラブ11人が描かれた。

　特報では、卒業を控えた103期生が蓮ノ空の生徒として最後に立つ「Bloom Garden Party」のステージに、卒業生の102期生を含んだスクールアイドルクラブ11人が集結する姿が描かれた。

　映画オリジナルロゴも公開され、ムビチケ発売情報、あらすじも解禁された。

　また、ムビチケ前売り券の発売も決定した。第1弾はユニット別CD付ムビチケ前売券（カード）全4種に決定し、ユニットごとに完全新規楽曲を収録。詳細は後日発表される。