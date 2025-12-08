「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本１０−３チェコ」（７日、ケロウナ）

女子１次リーグが行われ、日本代表のフォルティウスはチェコと対戦し、１０−３で快勝。第８エンドを終えてチェコがコンシードした。日本代表として８大会連続の五輪出場へ、無傷の４連勝と白星を伸ばした。

第１エンドで２点を奪うと、第４エンドは３点のビッグエンド。スキップ吉村紗也香を中心に主導権を握り、前半を５−２で折り返した。

後半立ち上がりの第６エンドも吉村が落ち着いてラストショットを決めて２点を追加。リードを大きく広げた。第８エンドもサード・小野寺佳歩のダブルテイクアウトなどが効果的に決まるなど、３点を入れて試合を決めた。

初戦では３月の世界選手権で敗れた難敵アメリカに８−４で勝利。ドイツ、豪州との大熱戦も制した後、チェコには快勝して４連勝とした。

◆カーリングのミラノ・コルティナ五輪への道 五輪では男子、女子、混合ダブルスの３種目が実施され、それぞれ１０カ国が出場できる。女子は開催国のイタリアを含めて８カ国（カナダ、スイス、韓国、スウェーデン、デンマーク、イギリス、中国）がすでに出場権を獲得。残り２枠を、今回の五輪最終予選（１２月５日開幕、カナダ・ケロウナ）で争っている。１次リーグは出場全８チームで総当たりを行い、上位３チームが決勝に進出。そのうち２カ国が五輪切符を獲得できる。