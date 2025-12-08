俳優の仲野太賀（32）、池松壮亮（35）が8日に都内で行われた、2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」（1月4日スタート、日曜後8・00）試写会に出席した。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。戦国乱世を舞台に、夢と希望を胸に突っ走る豊臣兄弟の奇跡の下克上を描く。主人公は“天下一”の補佐役・豊臣秀長。兄・豊臣秀吉役を俳優の池松壮亮が演じる。

撮影開始から半年。池松は「元気をもらえる作品に育っていくのでは」と期待をにじませた。

戦国時代を舞台とした作品で“殺陣”は見どころのひとつ。「面と向かってにらみ合いを繰り返すような作品も多いんですけど、この作品ならではの生命のきらめき、アクションをどんどん見せていけるのでは」とアピールした。

フジテレビ“月9”「信長協奏曲」（2014年1月期）の映画版（16年1月公開）以来10年ぶりに織田信長役を演じる、俳優・小栗旬は現場で大きな存在感を放っているようで「小栗さんの人生と織田信長という人の人生がリンクするような瞬間を目の前で見させてもらって、感銘を受けている」という。「おおらかさ、カリスマ性が物語を引っ張っていってくれる。織田信長がいなかったら豊臣秀吉も生まれていないんだなということを日々感じている」と学びが多い。

ほどよい緊張感での撮影でも、小栗からは「ゴルフ行こうねとか、お寿司行こうね」と声をかけてもらっているようで「優しいですね」とほほえんだ。

この日、制作統括・松川博敬氏、チーフ演出・渡邊良雄氏も登壇した。