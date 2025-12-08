【第65話】 12月8日 無料公開

【拡大画像へ】

小学館は12月8日、マンガワンにて原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・MAAM氏のマンガ「一勝千金」第65話「三対一だ」の無料公開を開始した。

「一勝千金」は、女子専門の裏格闘団体で戦う少女たちを描いた格闘ドラマ。第65話では、紫藤うたに3人で挑む夏海たちだったが、実力差は明らかで――。

なお、最新話となる第66話「皆一緒だよ♡」の先読み配信も行なわれており、購読には60コインか2SPライフが必要となる。次回の更新は12月22日を予定している。

【無料】

第65話「三対一だ」のページ

【最新話】

第66話「皆一緒だよ♡」のページ

【あらすじ】

格闘家、ヤクザ、警察官の落ち目の３人が一攫千金を夢見て女子専門の裏格闘団体を立ち上げた！ 興行を成功させるため花形選手として招き入れたのは、可愛らしい見た目からは想像できない危険な少女で…!?

女子×裏格闘×団体運営＝？？？ 『ダンベル何キロ持てる？』の原作サンドロビッチ・ヤバ子×作画MAAMのタッグで贈る、女子専門の裏格闘団体運営ドラマ！

（C）サンドロビッチ・ヤバ子、MAAM／小学館