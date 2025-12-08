¹õÈ±º´µ×´ÖÂç²ð¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡ª¡Ö±Ç²è¤È¤Ï°ã¤¦ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¾Ð´é¡×
º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤¬¸Ä¿ÍX¤Ç¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤È½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¤È¤Î¼«»£¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÈ±º´µ×´ÖÂç²ð¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£ËÌÀî¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¼«»£¤ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢3¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¸ø¼°X¥Ý¥¹¥È¤ÈËÌÀî¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
¸ø¼°X¤Ç»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ëº´µ×´Ö¤Ë½ÂÃ«¤ÈËÌÀî¤¬´ó¤êÅº¤¤¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òËÌÀî¤¬¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¡Ö¤¦¤ï¤¡²û¤«¤·¤¤¡ª¤³¤ì¤Ï¤µ¤Ã¤¯¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡ªºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡ー¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤È¤º´µ×´Ö¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸«¤¿¤¤¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ëº´µ×´Ö¤¬¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¤³¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼«»£¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î3¿Í¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤È¤Ï°ã¤¦ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹õÈ±¤µ¤Ã¤¯¤ó¤ÎÇË²õÎÏ¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
ËÌÀî¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¥¥¿¥¥¿¥¥¿¥¥¿ー¡ª²û¤«¤·¤¤¡ª¤³¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ±Ç²è¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤Í¡£¤µ¤Ã¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£