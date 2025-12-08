ミライアル <4238> [東証Ｓ] が12月8日後場(14:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比53.0％減の5.1億円に大きく落ち込んだ。

併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が前期比53.8％減の7億円に落ち込む見通しを示した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比56.1％減の1.8億円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、従来未定としていた今期の年間配当は50円(前期は40円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.6％減の1.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.3％→4.3％に悪化した。



株探ニュース

