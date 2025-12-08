日本ゴルフツアー機構（JGTO）は8日、都内で2025年男子ツアーの年間表彰式を行い、生源寺龍憲（27＝フリー）がポイントランキング賞とオールアラウンドランキング賞を受賞した。

昨季初シードを獲得した生源寺は今季、開幕戦の東建ホームメイトカップでツアー初優勝を飾り、6月のジャパン・プレーヤーズ・チャンピオンシップで2勝目を挙げるなどブレークを果たした。

飛躍の1年を振り返り「いいシーズンだったと思うし、もっともっと上を目指せたと思ったところもある。来シーズンに向けてしっかり準備したい」とコメントした。

前週は米ツアーの来季出場権獲得を目指し、2次予選会に挑戦1打及ばず最終予選会進出を逃したが「セカンドにチャレンジできたことは良かった。芝の違いもあるけど、向こうにいけば慣れる。メジャーにも挑戦したい」と手応えもつかんだ。

オフに向けて「シーズンを通して戦う体力をつけないと終盤戦で自分のゴルフができない。平均ストローク1位を取りたかったし、気温が落ちてから飛距離も落ちたので、そこも改善したい」と体力強化と飛距離アップを最重要課題に挙げ、トレーニングに時間を割く予定だ。