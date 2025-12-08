松山英樹「一緒に写真を撮れて嬉しい」プレーオフ制し、3打差3位から逆転Ｖ タイガー・ウッズ主宰大会で9年振り2度目
■ヒーローワールドチャレンジ 最終日（日本時間8日、バハマ・アルバニーGC 7449ヤード パー72）
ゴルフの松山英樹（33、LEXUS）が、タイガー・ウッズ主催のツアー外競技でプレーオフを制し、本大会2度目となる優勝を果たした。
最終日を、首位と3打差の3位タイでスタートした松山は、10Ｈでイーグルを奪うなど、1イーグル、6バーディ、ノーボギーの「64」でフィニッシュ。同じく3位タイでスタートした同組のアレックス・ノレン（43、スウェーデン）とともに通算22アンダーで終え、プレーオフに突入した。
18Ｈ（パー4）で行われたプレーオフで、第2打をピン側につけた松山は、バーディパットを沈め、2016年以来、9年振りに本大会を制覇。賞金100万ドル（約1億5500万円）を手にした。
会見で「ピンチもありながらもよく凌げた。プレーオフのティーショット、セカンドショットは完璧だった」と振り返った松山。「タイガーは憧れの人ですし、9年前（前回優勝した時）に、ここで初めて写真を撮って嬉しかった。去年のリビエラ（タイガーがホストを務めるジェネシス招待）は一緒に撮れなかったので、今回一緒に撮れてすごく嬉しい」と喜んだ。
松山の優勝は1月の「ザ・セントリ−」（PGAツアー）以来となった。
【結果】
1位 松山英樹 −22 ※プレーオフ
2位 アレックス・ノレン −22
3位 セップ ストラカ（オーストリア） ー21
4位タイ ジェー・ジェー・スポーン（アメリカ）−20
スコッティ・シェフラー（アメリカ）