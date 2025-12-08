スポニチ

　日本ゴルフツアー機構（JGTO）は8日、東京都内で25年の男子ツアー表彰式を行った。今季2勝を挙げた金子駆大（23＝NTPホールディングス）が最優秀選手賞、賞金ランキング賞、パーキープ賞、ゴルフ記者賞の4冠に輝いた。

　金子は5月の関西オープンで初優勝、三井住友VISA太平洋マスターズで2勝目を挙げ、今季獲得賞金1億2023万1009円で初の賞金王に輝いた。11日から開催される米ツアー最終予選会（フロリダ州）に出場するために渡米しており、表彰式には母・久美さんが代理で出席。金子はビデオメッセージを寄せ、「凄く充実した1年にできたと思います。来年は海外ツアーが主戦場になるので、海外でも活躍できるように頑張ります」と決意を口にした。

　▼賞金ランキング賞　金子駆大（初受賞）

　▼ポイントランキング賞　生源寺龍憲（初受賞）

　▼オールアラウンドランキング賞　生源寺龍憲（初受賞）

　▼最優秀新人賞島田トロフィー　杉浦悠太（初受賞）

　▼ACNツアー年間王者　若原亮太（初受賞）

　▼平均ストローク賞　蝉川泰果（初受賞）

　▼平均パット賞　片岡尚之（4シーズンぶり2回目）

　▼パーキープ率賞　金子駆大（初受賞）

　▼パーオン率賞　西山大広（初受賞）

　▼バーディー率賞　河本力（初受賞）

　▼イーグル率賞　出利葉太一郎（初受賞）

　▼ドライビングディスタンス賞　河本力（4シーズン連続4回目）

　▼フェアウエーキープ率賞　勝亦悠斗（初受賞）

　▼サンドセーブ率賞　時松源藏（4シーズンぶり2回目）

　▼トータルドライビング賞　比嘉一貴（初受賞）

　▼ゴルフ記者賞　金子駆大（初受賞）