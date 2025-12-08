プロ野球・DeNAの入江大生投手が、来季からのメジャー挑戦を表明している西武・今井達也投手へエールを送りました。

この日、契約更改後の会見に臨んだ入江投手。この中では、作新学院高時代に同期としてともにプレーした今井投手についての質問がありました。入江投手は明治大を経て2020年ドラフト1位でDeNA入り。今井投手は高卒ドラ1として西武に入団し、9年目の今季を終えて、ポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦します。

入江投手は、今井投手について「ずっと追いかけてきた存在で、高校の時から常に前にいる存在でもある。全然追いつきもできてないんですけど、いずれは僕も追い越したいなと思っています。ずっと負けてばかりでは嫌なので、どっかのページで越えたいなと思ってます」と同級生へのライバル心を吐露。それでも続けて「でも率直に、いちファンとして投げている姿を見るのがすごく楽しみで、本当に応援している気持ちはあります」とエールを送りました。

また今井投手のメジャー挑戦を受けて、自身の将来的なメジャー挑戦への思いについて聞かれると少し笑みを浮かべた入江投手。「同級生っていうのもありますし。しっかり実力をつけて、いずれは、もしできるんだったら行ってみたいなという気持ちはありますけど。今はいちファンとしてしっかり応援していきたい」と語りました。