¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¥ì¥Î¥ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥í¥Ã¥¯¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤¬£¸Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¡¢°ÎÂç¤Ê¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»àµî¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯£±£²·î£¸Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼«ÂðÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡££´£°ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´£µÇ¯Á°¤ÎÈá·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥æ¥«¥¤¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¥ì¥Î¥ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥í¥Ã¥¯¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¥ì¥Î¥ó¤ËÂç¤¤Ê²»³ÚÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅö»þ£±£¸ºÐÂç³Ø°ìÇ¯À¸¤Î²¶¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥«¥¤¤Ï£¸ÆüÌë¤Î¡Ö£Â£Ó¡¡¥Õ¥¸¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£