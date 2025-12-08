岡崎体育、一人三役で奮闘の＜OKAZAKI ROCK FESTIVAL 2025＞大盛況
岡崎体育のワンマンライブ＜OKAZAKI ROCK FESTIVA 2025＞が12月5日（金）に東京はKanadevia Hallにて、開催された。
本イベントは“ロックフェスティバル”と銘打っているものの、岡崎体育が一人三役をこなす一人ロックフェスティバルで、オープニングアクトでは池田綾子とのアコースティックデュオ・Pool on the Hillとして（10月に開催された大阪公演（＠オリックス劇場）では、愛はズボーンのメンバーと組んだヒップホップユニット・いざゆかんとす！）、続くバンドセットではポテト探検隊のメンバーとして、トリはソロアクトとして出演するというもの。
オープニングアクトとして登場したPool on the Hillでは、岡崎体育のバラード「龍」、池田綾子の「空の欠片」と互いの代表曲を、ピアノアレンジでしっとりと歌い上げ、最後は＜岡崎体育feat. 池田綾子＞名義で10月に配信リリースされた「リボン」で美しいハーモニーを響かせた。
ソニーミュージックの社員扮するDJ TSUKIYUBIによるDJセットを挟んで、第2アクトとなるポテト探検隊がステージに登場。歌ラップの「スナック」から、2021年にリリースされた澤野弘之のボーカルプロジェクトSawanoHiroyuki[nZk]でのコラボレーション曲「膏」を披露。それまでのピンと張りつめた会場の雰囲気は一気に祝祭を感じさせる高揚感に包まれた。バンド名にもある「芋」に因んだ架空のメンバー紹介をはさんで、アニメタイアップ曲の「Suffer」、MBS/TBS系列「情熱大陸」でも取り上げられ話題となった「一般」含む全6曲を披露。バンドならではのアレンジで会場を盛り上げた。
再びDJ TSUKIYUBIのDJセットを経て、トリのアクト岡崎体育が満を持して登場。それまでのオーガニックなパフォーマンスから一転、デジタル音が炸裂するEDMチューン「Audiopilot」（未発表曲）で幕を開けると、続く「Okazaki Little Opera」では、実際にステージ後方の幕が開いていき煌々とした照明セットが現れ、トリのアクトに相応しい派手な演出。ライブでお馴染みの人気曲「FRIENDS」では、翌年にメジャーデビュー10周年を迎えるにあたっての意欲に水を差すような毒々しい自虐ネタを披露するが、のちのMCでは「（音楽活動において）口ばっかりで全く態度で示してこなかった」自分の怠慢を赤裸々に語り、「だから紅白（歌合戦）にも出れないんだ」と自責の念を爆発させる一幕も。「今年国内最後のライブ」ということもあり、翌年を見据えて自らを鼓舞し、奮い立たせるようなMCが印象的だった。一方で、観客の声に応えて急遽アカペラで即興の曲、その名も「水道橋のノクターン」を披露するなど岡崎体育らしいエンターテイナーな一面も見せ、笑いあり、涙あり、感動ありの“唯一無二のパフォーマンスで観客を楽しませた。
最後は、来年2月に東京と大阪でファンクラブ限定ワンマンライブの開催を発表。この日の出演者をステージ上に再び呼び込んでの記念撮影をもって2025年国内最後の公演は幕を閉じた。
なお、12月14日には今年最後かつ、初の海外公演となる台湾でのワンマンライブを控えている。
photo by 岸田哲平
■セットリスト＜OKAZAKI ROCK FESTIVAL 2025＞
■Pool on the Hill（オープニングアクト）
M01. 龍
M0.2, 空の欠片（池田綾子カヴァー）
M03. リボン
DJ TIME (DJ TSUKIYUBI)
■ポテト探検隊
M01. Snack
M02. 膏
M03. Suffer
M04. サブマリン
M05. 一般
M06. 俺に告ぐ
DJ TIME (DJ TSUKIYUBI)
■岡崎体育
M01. Autopilot
M02. Okazaki Little Opera
M03. FRIENDS
M04. Stamp
M05. ニニニニニ
M06. Stereo
M07. GSBW (extended version)
M08. Youth
■＜岡崎体育Wallets（ファンクラブ）限定ライブ『LIVE OT WORKS』＞
2026/2/11（水・祝）東京・EX THEATER ROPPONGI
2026/2/14（土）大阪・なんばHatch
開場 16:00 開演 17:00
■TICKET
全席指定 ￥8,000(ドリンク代別)
※3歳以下入場不可、4歳以上チケット必要
＜Wallets1次先行＞
▼受付期間
2025/12/5(金)22:00〜12/21(日)23:59
https://okazakitaiiku-wallets.com/
