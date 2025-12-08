ＳＣＰオークションズは８日、１０日から「２０２５年ワールドシリーズ特別オークション」を開催することを発表した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）が第３戦で放った本塁打のボールも出品される。

出品されるのは、大谷が１０月２７日にロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたワールドシリーズ第３戦のブルージェイズ戦で放った同点弾のボール。４―５と１点ビハインドで迎えた７回１死走者なしの４打席目に、右腕・ドミンゲスの初球の直球を捉えて右中間席に放った。

この一発で５―５の同点となった試合は、両チームともその後は得点が奪えず、延長１８回まで勝負はもつれ、最後はフリーマンが延長１８回にサヨナラ弾を放ってドジャースが激戦を制した。大谷はこの本塁打の以降は徹底的に勝負を避けられ、走者なしでも申告敬遠で歩かされるなど４打席連続申告敬遠、試合をまたいで６打席連続四球。１試合９出塁はポストシーズン史上最多記録だった。結果的に大谷が今季は放った最後の本塁打ともなった。

オークションには、第７戦の１点を追う９回１死で左翼席へ同点弾を放ったロハスのグッズも出品。第７戦でロハスが実際に着用していたユニホーム、スパイク、グラブ、アームスリーブ、リストバンド、ロッカーのタグなどが出品される。すべてロハス本人から直接提供されたもので、直筆サイン入りだという。

米西部時間の１２月１０日にオークションはスタートし、同１８日まで行われる。