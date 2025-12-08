6日（日本時間）、米ワシントンDCのケネディセンターで開催された2026北中米ワールドカップ（W杯）組み合わせ抽選会の直後、米メディアESPNは孫興慜（ソン・フンミン、33）がメキシコファンから贈られた伝統の帽子ソンブレロをかぶった写真を載せた。孫興慜が2018年ロシアワールドカップ（W杯）グループリーグ第3戦で得点してドイツに勝利したおかげでメキシコが16強に進出したことに言及しながら「メキシコの英雄の孫興慜が北中米W杯でメキシコを相手に対戦する」と紹介した。

韓国は組み合わせ抽選でメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフ（PO）Dの勝者と同じA組に入った。元米プロバスケット（NBA）スターのシャキール・オニールがポット2から韓国を最初に発表し、メキシコと同じ組になった。続いてメジャーリーグ（MLB）ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジがポット3のうち国際サッカー連盟（FIFA）ランキングが最も低い61位の南アフリカを引いた。韓国系の養子の兄がいるジャッジが無難な組を韓国に贈ったとして国内の一部のファンは「名誉韓国人」と称賛した。欧州プレーオフDの勝者はデンマークまたはチェコが有力だが、共に十分に戦える相手だ。

韓国はキリアン・ムバッペのフランス、アーリング・ハーランドのノルウェーなどが属する「死の組」I組に入らず、ポット4でイタリアも避けた。韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（56）は安堵した表情だった。洪監督は淡々と「我々も良い準備をすれば十分にやれる」とし「（北中米W杯でなく）メキシコW杯になってしまった」と語った。

今回のW杯は米国・カナダ・メキシコ3カ国の共同開催だが、韓国はグループリーグ3試合をすべてメキシコで行う。韓国は来年6月12日に欧州チームと第1戦、6月19日にメキシコと第2戦をメキシコ中西部グアダラハラで行う。グアダラハラは海抜1550メートルを超える山岳地帯だ。五台山（オデサン）の頂上でサッカーをするようなものだ。1983年のメキシコ世界ユース大会当時、パク・ジョンファン監督は酸素が薄い高地帯に対応するために選手にマスクを着用させながら練習し、4強入りを果たした。

6月25日に南アフリカと第3戦を払うモンテレイは6月の気温が40度に達し、湿度も高い。グアダラハラ〜モンテレイの飛行時間は1時間30分であり、移動距離が短い点は有利だ。

FIFAが7日、各国のテレビ視聴時間を考慮して発表した試合日程によると、韓国の3試合は午前10時または11時（日本時間）に始まる。学校の授業時間に生中継され、サッカー好きの会社員は半日休暇を出して見なければいけない。夜に「チメク（チキンとビール）」を楽しむ姿は見られない。メキシコ現地時間では夜9時または10時に試合が始まり、暑さを避けてプレーできる。

2018年W杯で孫興慜のゴールのおかげでメキシコ市民はメキシコシティの韓国大使館に集まり、「韓国人は兄弟であり、孫興慜はメキシコの人」と叫び、現地の飲食店に「孫興慜カルビ」メニューも登場した。

しかし洪監督も孫興慜もメキシコに対しては苦い記憶がある。洪監督はDF選手として出場した1998フランスW杯でメキシコに1−3で敗れた。河錫舟（ハ・ソクチュ）がバックタックルで退場し、クアウテモク・ブランコが両足の間にボールを挟んで「カエルジャンプ」しながら韓国選手を翻弄した試合だ。孫興慜もロシアW杯でメキシコを相手にゴールを決めたが、1−2の敗戦を喫した。

洪明甫は監督として臨んだ9月のメキシコ代表との評価試合で互角に戦い、2−2で引き分けた。当時の試合で得点したラウル・ヒメネス（フラム）とサンティアゴ・ヒメネス（ACミラン）が警戒対象だ。

韓国のグループリーグ初戦相手となる欧州プレーオフDはデンマーク−北マケドニア、チェコ−アイルランドのトーナメント最終勝者だ。来年3月31日に決定する。デンマークが4カ国のうちFIFAランキング21位で最も高い。孫興慜はトッテナムで共にプレーしたクリスティアン・エリクセン（ヴォルフスブルク）、ピエール・エミール・ホイビュルク （マルセイユ）を相手にプレーする。

サッカーファンは「歴代最高級のおいしい組」という反応だ。パク・ムンソン解説委員は「必ずしもそうとはいえない。応援の熱気がすごいメキシコにアウェーで勝つのは容易でない。戦力の差が大きくない4チームが対戦するが、最初の試合に欧州チームと対戦し、最もやりやすい南アフリカと最後に対戦するのは良くない」と話した。

また「メキシコのラウル・ヒメネス（34）は全盛期が過ぎたが、フィジカルと高さがある。デンマークが上がってくれば警戒対象は力と瞬間スピードが優れたラスムス・ホイルンド（ナポリ）だ。ともに身長が190センチで、韓国のDF陣が防ぐのに苦労するタイプ」とし「南アフリカはイングランドのバーンリーのFWライル・フォスターもいるが、南アフリカリーグの強豪マメロディ・サンダウンズの選手らが代表チームの中心に担う」と分析した。Kリーグ1の蔚山（ウルサン）HDは6月、FIFAクラブW杯で「1勝」を挙げられる相手と考えたマメロディに0−1で敗れた。

参加国が48カ国に増え、各組1・2位だけでなく組3位のうち上位8チームも32強トーナメントに進出する。少なくとも1勝は必須であるだけに、南アフリカには必ず勝たなければいけない。

来年34歳の孫興慜には最後のW杯となる可能性が高い。まだファンの信頼を回復できていない洪明甫監督はメキシコのベースキャンプ候補地5カ所以上の踏査のために7日、米国からメキシコに移動した。