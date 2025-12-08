横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、新年の幸運を呼ぶフランス菓子「ガレットデロワ」を販売。

ユニークなスクエア型で、スイーツモチーフ全10種からランダム1種のフェーヴの付いた「ガレットデロワ」が、ペストリーショップ「ドーレ」に登場します！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」ガレットデロワ

期間：2026年1月1日（木）〜1月31日（土）

時間：月〜土10:00〜19:00、日・祝10:00〜18:00

料金：3,800円(税込)

サイズ：16cm×16cm

販売場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188(10:00〜19:00)、Web

※陶製のフェーヴと紙製の王冠それぞれ1つ付き（フェーヴの種類は選べません）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのペストリーショップ「ドーレ」に、フランス伝統の祝菓子「ガレットデロワ」が期間限定で登場。

“幸運を呼ぶお菓子”として「ガレットデロワ」は、フランスの新年に欠かせないスイーツです☆

“王様の菓子”という名の通り、家族や友人が集う特別なひとときを、華やかに演出してくれます。

パイの中には“フェーヴ”と呼ばれる、小さな陶製のチャームが一つだけ隠されており、当たった人は1年間の幸福が訪れると言い伝えられている「ガレットデロワ」

王冠をかぶり、皆で幸運を祝福するのも、この伝統的なお菓子の魅力です！

2026年の「ガレットデロワ」は、2025年8月に就任したペストリーシェフ 佐藤 浩一が手掛けます。

フランスにて長年研鑽を重ねた佐藤シェフは、伝統的な丸型にこだわらず、あえてユニークな“スクエア型” にアレンジ。

切り分けやすく、テーブルを華やかに彩るモダンなスタイルに仕立てています！

バターをたっぷり使用したサクサクと香ばしいパイ生地に、濃厚カスタードを合わせた上品な甘さのアーモンドクリームを重ね、豊かな風味が広がる逸品です。

アーモンドのコクと贅沢な口当たりが調和し、シンプルながら奥行きのある味わいを楽しめます☆

また、本場の伝統を受け継ぎ、ケーキの中にはフェーヴに見立てたアーモンドがひと粒忍ばせてあるのもポイントです。

陶製のフェーヴは安全面への配慮から別添えで用意され、全10種類のスイーツモチーフの中からランダムで1種が付いてきます！

コレクションしても楽しい、かわいらしいデザインのフェーヴは、新年の特別な思い出として持ち帰ることが可能。

新年の幕開けに、家族や親しい友人との集まりに、ペストリーショップ「ドーレ」の「ガレットデロワ」が、心華やぐひとときを演出します☆

フランスの伝統的な祝菓子をスクエア型にアレンジし、スイーツ型ウェーブも付いた2026年の「ガレットデロワ」

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」の「ガレットデロワ」は、2026年1月1日〜1月31日まで販売です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください

