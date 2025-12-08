篠田麻里子、デコルテあらわ衣装着こなす 元AKBメンバーとのオフショット 「久しぶりにアイドル姿が見れて成仏しました」「涙腺崩壊でした」と反響
元AKB48のタレント・篠田麻里子（39）が8日、自身のXを更新。AKB48の20周年ライブを終え、元メンバーの前田敦子らとのオフショットを公開した。
【写真】これは「涙腺崩壊」！前田敦子ら元AKBメンバーとの笑顔を見せる篠田麻里子
篠田は「AKB48 20周年ライブ、ありがとうございました！」と書き出し、自身も「上からマリコ」を披露したライブへの感謝を伝えた。
続けて「久しぶりのステージは、懐かしさと温かさに包まれた特別な時間でした。武道館ファイナルの景色、みんなと共有できて幸せでした」と投稿。「支えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからもAKB48の未来が楽しみです」と親心をのぞかせた。
写真では、デコルテを見せた衣装の前田、高橋みなみ、小嶋陽菜らとの集合ショットを披露。板野友美や峯岸みなみも映っており、“レジェンド”たちの写真にファンは歓喜し、「久しぶりにアイドル姿が見れて成仏しました」「改めてレジェンドの偉大さを感じ曲が流れる度に様々な思いが甦って懐かしさのあまり涙腺崩壊でしたよ」などの反響が寄せられている。
