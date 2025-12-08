仲野太賀、“信長”小栗旬に感嘆「旬さんにしか出せない強い男のオーラを感じる」
俳優の仲野太賀、池松壮亮が8日、都内で行われた大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の記者会見に出席した。
【写真】「ほっぺにキスまでなら⋯」仲良しっぷりを見せつけた仲野太賀＆池松壮亮
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
主演の仲野が演じる小一郎（豊臣秀長）は、天下人・豊臣秀吉の弟。登場時の名は小一郎。兄の天下取りをいちずに支え続けた「天下一の補佐役」といわれている。池松が演じる藤吉郎は、小一郎を乱世に巻き込んだ野心家の兄。小一郎の3歳年上の兄。登場時の名は藤吉郎。尾張中村の貧しい農家で生まれ育ったが、主君である戦国武将・織田信長のもとでメキメキと頭角をあらわし、ついには天下統一を果たす。
さらに織田信長役には小栗旬が出演。フジテレビ“月9”ドラマ『信長協奏曲』映画版以来、約10年ぶりの信長役となる。仲野は、プライベートでも親交のある小栗との共演について「圧倒的な説得力。旬さんにしか出せない強い男のオーラを感じる」とコメント。「旬さんが現場にいると、その空気になる」とその存在感を語った。
撮影現場では、小栗から「きたねぇな」と役衣装の身なりをいじられたエピソードも明かしつつ、「和気あいあいとしているけれど、どこかに緊張感がある」と現場の雰囲気を説明。「最高にかっこいい信長だと思っている。楽しみにしていただければ」と力を込めた。
池松も「その通り」と仲野の言葉に同意し、「今、織田信長という役を小栗旬さんがされていることに運命めいたものを感じる」と告白。「毎シーン感動している」「物語をどんどん引っ張っていってくれている」と撮影への思いを語り、「織田信長がいなければ豊臣秀吉は生まれていない」と、役柄への深い実感をにじませた。
【写真】「ほっぺにキスまでなら⋯」仲良しっぷりを見せつけた仲野太賀＆池松壮亮
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
さらに織田信長役には小栗旬が出演。フジテレビ“月9”ドラマ『信長協奏曲』映画版以来、約10年ぶりの信長役となる。仲野は、プライベートでも親交のある小栗との共演について「圧倒的な説得力。旬さんにしか出せない強い男のオーラを感じる」とコメント。「旬さんが現場にいると、その空気になる」とその存在感を語った。
撮影現場では、小栗から「きたねぇな」と役衣装の身なりをいじられたエピソードも明かしつつ、「和気あいあいとしているけれど、どこかに緊張感がある」と現場の雰囲気を説明。「最高にかっこいい信長だと思っている。楽しみにしていただければ」と力を込めた。
池松も「その通り」と仲野の言葉に同意し、「今、織田信長という役を小栗旬さんがされていることに運命めいたものを感じる」と告白。「毎シーン感動している」「物語をどんどん引っ張っていってくれている」と撮影への思いを語り、「織田信長がいなければ豊臣秀吉は生まれていない」と、役柄への深い実感をにじませた。