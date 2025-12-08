８日に放送したＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が来日して初めての正月を迎える。花田旅館でトキ（高石あかり）、錦織（吉沢亮）らと楽しい正月膳を囲むが、一方でネットは、あの人物を心配する声が上がった。

松江に来て初めてのお正月となったヘブンは、トキに羽織袴を着せてもらい、正月のあいさつも教わりご満悦。花田旅館へ向かい、雑煮や煮しめなどを堪能。さらには来年の冬には日本にはいない…などと話し、トキらをざわつかせる。

だがネットは、この宴にはでてこないタエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）は無事に正月を迎えられていたのかを心配する声も。トキが渡した１０円でボロボロの家から別の家に引っ越しはできたものの、三之丞は相変わらず働き先がなく、石を積んで時間を潰す日を過ごしている。

この日は描かれなかったものの、ネットではこの親子を心配する声が。「ところで雨清水家は、お正月ちゃんとお祝いとかできているのかな」「三之丞たちは大丈夫なの？」「タエさんたちはちゃんとしたお正月を迎えられているのだろうか」などの声が。

ちなみに、６日の「あさイチ」プレミアムトークのゲストはタエ役の北川景子。