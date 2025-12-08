放送プロデューサーのデーブ・スペクターが8日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。レギュラー出演するTBS系「サンデー・ジャポン」のコメンテーターに思うことを語った。

デーブは同番組にコメンテーターとして出演。パーソナリティーの高田文夫氏から「『サンジャポ』もう長いよね？」と聞かれると、「24、5年？ 1回目から出てますから。僕だけなんです」と胸を張った。

また高田氏が「あそこは若い女の子とか時の人を呼ぶじゃない？ 大変でしょ、理解するの。初めて会う人ばっかりで」とYouTuberやインフルエンサーら若手タレントとの顔合わせについて尋ねると、「難しいです」といい「でね、最近男性の論客でも、コメンテーターとして出てる人が、家にテレビがないんですよ」とテレビを持たない出演者がいることに驚いた様子。「論客なのにテレビないんです。『テレビ出るな』ってここ（喉元）まで来るんだけどね」とジョークを飛ばした。

一方で「でも若い人が出るからいいんです。若い意見が分かるからバランスいいんです」と人選に納得していた。