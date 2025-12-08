◇カーリング世界最終予選 日本 10-3 チェコ(日本時間8日、カナダ)

2026年2月のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。女子日本代表(フォルティウス)は第4戦でチェコに10-3で勝利し、開幕4連勝を飾りました。

日本は3試合消化時点で、参加チーム中唯一の3連勝でこの試合に臨みました。開始直後の第1エンド、後攻の日本はスキップの吉村紗也香選手がラストストーンでチェコの石をはじき出し、幸先良く2点を先制します。

2-1で迎えた後攻の第4エンドでは、リード・近江谷杏菜選手がいい流れを作りハウスにストーンをためた日本。最後の1投も吉村選手が確実に決め、3点のビッグエンドを作ることに成功しました。

さらに日本は第6エンドで2点、第8エンドで3点を獲得。得点したエンドではすべて複数得点を記録し、終始優位を保って試合を進めてチェコに勝利しました。

この勝利で日本は予選リーグ無傷の4連勝とし、単独首位をキープ。3位までが進出できる決定戦へさらに1歩前進しました。次戦は日本時間9日にトルコとの試合が予定されています。