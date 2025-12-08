サッカー・Jリーグ、今季J2優勝の水戸ホーリーホックは8日、森直樹監督の退任とフットボールダイレクター就任など複数の体制変更を発表しました。

この日あわせて発表されたのは、西村卓朗取締役GMの契約満了、樹森大介新監督の就任。西村GMの退任にともない、今後の強化体制は森フットボールダイレクターおよび柏葉涼太強化担当が務めるとクラブは伝えています。

森監督は2024年5月より就任。2年目の今季は最終節で長崎を逆転し、クラブ史上初のJ2優勝とJ1昇格を成し遂げていました。

森監督はクラブを通じ「西村GMより後任を任せたいという話を受け、これまで築き上げてきた『育成』をはじめとする多くの価値を守り、さらに前へと進めていく責任を担うのは自分しかいないと強く感じました。未来を切り拓き、クラブが次のステージへ進むための決断です」とコメントしています。

樹森新監督は昨季まで水戸のコーチを務めると、今季は6月までアルビレックス新潟で監督として、8月以降は栃木SCでコーチとして指導を行っていました。

樹森新監督はクラブを通じ「最高の形でJ1昇格を果たした森監督から受け取ったバトンを次へとつなぐために、『やりきる 走りきる 勝ちきる』を体現するチームをつくり、クラブが掲げるさらなる目標に向けて準備を進めてまいります」とコメントしています。