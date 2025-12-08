包丁や刀などに制作者や使用者の名前を刻む「銘切り」。

奈良市の刃物製造販売会社「菊一文珠四郎包永（かねなが）」で働く平井春男さん（８３）は３０年余り、銘切り職人として、包丁を購入した人の要望に応え、名前を刻んできた。平井さんが銘切りをしている様子がＳＮＳで広がって世界中で話題になり、今では客の９割が外国人という。「好きじゃないと続けられない。世界各地に自分が名を刻んだ包丁があるのが自慢ですね」と笑顔を見せる。（池田光汰）

「カチカチ、カチカチ」。１１月下旬、店内には金づちと鏨（たがね）が当たる音が響き渡る。平井さんが銘切りに要する時間は約２分。素早く、丁寧な熟練の技を観光客らがスマートフォンで撮影。完成した包丁をもらい、満足そうな表情を見せて帰っていく。

平井さんは１９７４年に入社。字がきれいなことを先輩に買われ、見よう見まねで先代のアシスタントとして銘切りをしてきた。先代の職人が退いたのをきっかけに１０年ほど前から店内の銘切りを１人で任されるようになった。長年やっていると、数年前に購入した客が再び店を訪れ、話しかけられることもあるといい、「前に来てくれた人が覚えていてくれるとうれしい」とやりがいを感じている。

銘切りは金づちで鏨を打って名前を刻んでいく。金づちをたたく力加減、鏨を包丁に置く角度、包丁自体の素材によって線の出方が変わってくる。１日に１００本ほどの銘切りを平井さんはこなしている。柳沢育代社長も「見た目ほど簡単ではない」と全幅の信頼を置き、「名前を入れることでその人オリジナルの品が完成し、思い出になる」と語る。

後継者育成も

技術を次の世代につないでいくため、約１年前から後継者の育成も始めた。同社の草野高充さん（６１）。平井さんに誘われて、今年の１月から本格的に銘切りを担当するようになった。

草野さんは日々の鍛錬を欠かさないが、「責任を背負いすぎるとプレッシャーになる。いろんな仕事の一つとして取り組んでいます」。平井さんの技術を学びつつ、動画や包丁を使った自主練習で自身のやり方を模索している。

草野さんが銘切りの練習で使った包丁には無数の線が刻まれ、練習量がうかがえる。「お客さんが感動しているのが表情を見てわかるのが、やりがいの一つになっている」と話す。

機械を使用して名前を刻むことは可能だが、あくまで同社は手作業にこだわる。柳沢社長はこう話す。「音は万国共通。目の前で音を立てて名前を刻むことによって、自分だけの包丁が仕上げられる過程を感じることができる。それが思い出につながる」