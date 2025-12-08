ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦2¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ë¹½·ÐÎò¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡×¡¡Æ±´ü¡¦¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤È¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Æ±´ü¡¦¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæ¤Ï2009Ç¯¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢2014Ç¯¡¢Æþ¼Ò5Ç¯¤ÇÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2020Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤·¡¢¼çÀï¾ì¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤«¤é¹¾Æ£¥¢¥Ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤è¤¯¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½÷2¿Í¤À¤ÈÉ¬¤º¸À¤ï¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÎÓ¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï¡£Æ±¤¸´Ä¶¤Ë¤¤¤ë2¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤·¤«¤â2¿Í¤È¤âÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¡¢2¿Í¤È¤â½à¥ß¥¹ÀÄ³Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«Á´¤¯°ã¤¦2¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ë¹½·ÐÎò¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¸¦½¤Ãæ¤È¤«¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸¦½¤¤Ã¤Æ¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤Éô²°¤Ç¤º¤Ã¤È¤³¤â¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤·¡¢¤â¤¦ÆüËÜ¸ì¤òº£¤Þ¤Ç»ä¤Ï²¿¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£Îã¤¨¤ÐÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿»þ¤â¡¢¡È¤Ï¤¤¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¡È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£13³¬¡Ê¤«¤¤¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È3¡É¤Î¸å¤Ï¡È¤¬¡É¤Ç¡È13¤¬¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¡Âù¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤â¤¦ÅÅÏÃ½Ð¤ë¤Î¤â·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·¿Í»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³ÃçÎÉ¤¯ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹¾Æ£¥¢¥Ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃç¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤³¤À¤±¤ÏÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍ£°ì¤ÎÆ±´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈËÜÅö¤Ë»ä»Å»öÍè¤Ê¤¤¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥í¥±¤È¤«½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥í¥±¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Æ±´ü¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£