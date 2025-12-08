年末年始に帰省する予定でいたら「帰ってくるなら滞在費を払ってね」と親に言われました。いくらくらい渡せばいいんでしょうか？

なぜ親が「滞在費」を求めるのか――家計の負担が増えるケースも

まず、親が滞在費を求める背景には、単に「お金が欲しい」という理由だけでなく、帰省に伴う光熱費や食費の増加、親自身の年金生活など、現実的な家計事情が影響している場合があります。年末年始は暖房や食費の出費が増えやすく、数日間とはいえ大人が複数人増えると負担は大きくなります。

また、親側も「お願いしにくい」と感じているケースがあります。通常、子どもに対して滞在費を求めるのは遠慮があるものです。そうした心理的背景も踏まえると、「滞在費を請求される＝歓迎されていない」という意味ではなく、あくまで生活費の実費分を相談されていると受け止めるのが適切だと考えられます。



いくら払うのが一般的？ 実費ベースで考えると見通しが立てやすい

滞在費の金額には明確な決まりや基準はありません。そのため、あくまで“実費に近い金額”を目安に考えると負担感が小さく、親子ともに納得しやすいといえます。

一般的には、1日あたり1000～2000円程度を目安にすることが多いとされます。これは、食費や光熱費の増加分を考慮した金額であり、1週間の帰省であれば1万円前後が想定されます。もちろん、年末年始は特別な食材や外食が増える傾向にあるため、もう少し多めに包む家庭もあるでしょう。

また、帰省の頻度によっても考え方は変わります。年1回しか帰らない場合と、毎月のように実家へ顔を出す場合では、親子双方の負担感が異なります。親の家計状況や自分の収入、兄弟姉妹とのバランスなども踏まえて、柔軟に判断することが大切です。

親の立場からすると、「全額負担してほしい」というよりも、「少しでも払ってもらえると助かる」という気持ちが多いと考えられるため、一般的な相場より多少多めに渡しても問題はありません。もらった側も気持ちよく受け取れる金額を選ぶとよいでしょう。



現金だけが答えではない――喜ばれやすい“別の支援”という選択肢

滞在費をそのまま現金で渡す方法のほかに、負担を軽減できる手段はいくつかあります。

例えば、帰省中の食材を自分が購入したり、外食時に会計を引き受けたりする方法は、親にとっても気がねなく受け取れる支援となります。また、交通費やガソリン代がかさむ場合は、帰省そのものに費用がかかっているため、現金の授受ではなく「手土産を多めに買う」といった形で気持ちを表すケースもあるでしょう。

さらに、親が高齢で買い物が負担になっている場合には、日用品のまとめ買いを手伝うことが実質的な支援となる場合もあります。滞在費を現金で渡すよりも、こうした形の方が「受け取りやすい」と感じる親も少なくありません。



まとめ：大切なのは金額より“気持ちよく分担する姿勢”

帰省中の滞在費は、親子の関係性や家計状況によって考え方が大きく異なり、正解はひとつではありません。実費をベースに金額を決める方法もあれば、食材の購入や手土産を渡すなど、現金以外で支援する方法もあります。最も重要なのは、親子双方が納得できる形で負担を分け合い、気持ちよく時間を過ごせるようにすることです。

もし迷う場合は、「このくらいでどう？」と率直に相談するのもよいでしょう。帰省は親にとっても子どもにとっても大切な時間です。無理のない範囲で負担を分担し、心地よいコミュニケーションを積み重ねることが、長い目で見ても双方にとって良い関係につながるはずです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー