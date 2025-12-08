BLACKPINK・ロゼ、米誌『Variety』で「グローバル・ヒットメーカー」受賞！K-POP女性ソロとして異例の栄誉

BLACKPINKのロゼが、米エンタメ専門誌『Variety』が選出する「グローバル・ヒットメーカー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。

所属事務所THE BLACK LABELは、ロゼが12月6日（現地時間）に米ロサンゼルスで開催された授賞式「2025 Hitmakers」で受賞したと明らかにした。「Hitmakers」は、一年で最も大きな人気を得た楽曲の制作に寄与したミュージシャンを選定する授賞式である。

ロゼは「グローバル・ヒットメーカー・オブ・ザ・イヤー（Global Hitmaker of the Year）」を受賞し、K-POP女性ソロアーティストとしては異例の形で、米主要メディアから有意義な成果を認められた。ロゼは、世界的なメガヒット曲『APT.』と自身初のフルアルバム『rosie』によって、音楽的存在感を強固に証明した。

（写真＝『Variety』）ロゼ

授賞式に出席し、栄誉あるトロフィーを手にしたロゼは「驚くべき賞をいただき感謝します。この1年間、想像もつかない出来事が爆発するように起こり、私の曲『APT.』がたくさんの愛を受けながら成長していく姿を見守る過程は、とても楽しかったです」と感想を述べた。また、「信じられないほど忙しかった1年間、私を支えてくれたTHE BLACK LABELのファミリー、そして私のメンターであるプロデューサーのTEDDYさんにも感謝しています」と言葉を添えた。

ロゼの『APT.』はリリース直後から世界各国の音楽チャートで記録を塗り替え、シンドロームを巻き起こした。また、米4大音楽授賞式の一つである「2025 MTVビデオ・ミュージック・アワード」で、K-POPアーティストとして初めて、大賞にあたる「ソング・オブ・ザ・イヤー（Song of the Year）」を受賞し、K-POPの名を高めることに貢献した。

さらに、米音楽界最高権威の「グラミー賞（Grammy Awards）」では「今年のレコード」「今年の楽曲」「ベストポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス」の3部門に名を連ね、K-POPアーティストとして初めて主要2部門にノミネートされるという快挙を達成した。

なお、ロゼは現在、BLACKPINKの単独コンサート「DEADLINE」ワールドツアーの日程をこなしながら、より一層活発な活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月、THEBLACKLABELへの移籍を発表。