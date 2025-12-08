気になっていた人が実はアニメオタクだと気づいたキッカケ９パターン
アニメをひそかな趣味として楽しんでいても、ひょんなことから異性にバレてしまうケースもあるようです。『オトメスゴレン』読者に行った、「気になっていた人が実はアニメオタクだと気づいたキッカケ」についてのアンケート結果を、ぜひ恋愛成就のヒントにしてください！
【１】「彼女作らないの？」と聞いたときに返ってきた「二次元の女の子にしか興味がない」
「アニメオタクだと気づいたことより、いくら頑張っても付き合えないことがショック」（２０代女性）という女性の声もありました。現実の女性に興味がない危ない人と思われるので、「今は恋愛に関心がない」などオブラートに包むほうがよさそうです。
【２】ご機嫌なときの鼻歌がいつもアニソン
「何の歌かわからなかったけど、ある日カラオケで友人が歌っていたことから判明」（１０代女性）と、男性が口ずさんだ歌で「もしかして？」と気づいた女性もいるようです。鼻歌といえど油断大敵だと肝に銘じておきましょう。
【３】「観たことない」と言っただけで頼みもしないのに２時間もアニメレクチャー
「興味がない話を聞かされるのはキツイ」（２０代女性）など、一方的に趣味について語りまくると「オタク認定」を受けるだけでなく、引かれてしまうようです。興味が持てない話題はたいがいつまらないもの。趣味トークは相手の顔色を窺いながらにしましょう。
【４】初デートの約束を交わしたときに言われた「コスプレして遊ぼう」
「突然言われてかたまった」（２０代女性）のように、男性からのマニアックな提案には戸惑う女性も少なくありません。同じ趣味を持っている女性でない限り、親密になるまではもちかけないほうがいいでしょう。
【５】教えてもらったメアドが「○○ｌｏｖｅ」とアニメキャラの名前入り
「『彼女の名前？』と聞いたら、アニメのキャラだとわかって。うれしいような悲しいような」（１０代女性）と、せっかく連絡先交換まで持ち込めても、アドレスでオタクがバレることも。そもそもメルアドは公共性が高く、女性に限らずいろんな人の目につくもの。アニメキャラの名前を入れて後で不便さを感じないか、よく考えてつけたほうがいいでしょう。
【６】アニメの話題になった途端に１オクターブ声を高くしてのエンドレストーク
「オタクだという事実よりも、寡黙な彼の変わりようにビックリ」（２０代女性）など、急なテンションの変化に驚く女性が多いようです。ただし「自分の世界を熱く語る姿勢は好印象」という意見もあるので、声のトーンに気をつければ大丈夫かもしれません。
【７】「好きなタイプは？」の質問に声優の名前ばかり登場
「聞いたことのない名前だと思ったら声優だった」（２０代女性）と、タイプを聞いたことでアニオタだと気づく女性も存在します。女性に好印象を与えるには、タレントでたとえるよりも「明るい子が好き」など性格へのこだわりについて語るほうがよさそうです。
【８】恋人の有無を聞いたときの「彼女は恥ずかしがり屋だから画面から出てこないんだ」の一言
「冗談だと思ったらスマホを見せられて。二次元の女に負けてショック」（２０代女性）と、「アニメ好き」はあなたのことを好きな女性にダメージを与えることもあります。リア充を目指すなら、恋愛について質問されたときは現実世界に戻るようにしましょう。
【９】カラオケに行ったときに誰も知らないアニソンばかりを熱唱
「自分だけ盛り上がって、周囲のことはお構いなし。二重の意味でゲンナリです」（１０代女性）と、カラオケでアニソンばかり選ぶと趣味がバレてしまうようです。どうしても歌いたいなら、全員が知っている曲を選ぶと、思いのほか盛り上がるかもしれません。
ほかにも「気になっていた人が実はアニメオタクだと気づいたキッカケ」があれば教えてください。たくさんのご意見をお待ちしております。（佐野勝大）
