¡ã2025Ç¯¤ªÅ·µ¤Áí·è»»¢¡ä2025Ç¯ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¶Ã¤¤¤¿½Ö´Ö3Áª
Å·µ¤Í½Êó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ÈÍ½Â¬µ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Á³¸½¾Ý¤Î¤¿¤á¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¤µ¤¨¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¾Ý¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬ÆÃ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿µ¤¾Ý¸½¾Ý¤ä½ÐÍè»ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯1Ç¯¤Î¸²Ãø¤Êµ¤¾Ý´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹3Áª¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹ °ìµ¤¤Ë0.7¡î¤â¹¹¿·
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹µÏ¿¤ò°ìµ¤¤Ë0.7¡î¤â¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿41.1¡î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤Ï7·î30Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»ÔÇð¸¶Ä®¤Ç41.2¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤¿¤Ã¤¿6Æü¸å¡¢8·î5Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹41.8¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹¤ò°ìµ¤¤Ë0.7¡î¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢8·î5Æü¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç41.4¡î¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç41.2¡î¡¢6Æü¤Ë¤âÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Ç41.4¡î¤È¡¢³ÆÃÏ¤Ç2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ëµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢8·î5Æü¤Ë40¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¿ô¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë14ÃÏÅÀ¤Ë¾å¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ25ÃÏÅÀ¤Ç·×30²ó¤Î¹ó½ëÆü¢¨¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë74Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢0.1¡î¤º¤Ä¾®¹ï¤ß¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë·Á¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¡¢°ìµ¤¤Ë0.7¡î¤â¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î´Ö¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î²Æ(6·î¡Á8·î)¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î´ð½àÃÍ¤«¤é¤ÎÊÐº¹¤¬+2.36¡î¤È¤Ê¤ê¡¢Åý·×¤ò³«»Ï¤·¤¿1898Ç¯°Ê¹ß¤Î²Æ¤È¤·¤Æ1°Ì¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
6·î°Ê¹ß¡¢Ê¿Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÎËÜ½£ÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎÊÐÀ¾É÷¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤è¤ê¤âËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÂç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬Áá¤¤¤¦¤Á¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç2¤Ä¤Î¹âµ¤°µ¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÏ¾åÉÕ¶á¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëµ¤²¹¼«ÂÎ¤Î¾å¾º¤¬¤â¤È¤«¤é¤¢¤ê¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤³¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¸²Ãø¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÌÈ¾µåÃæ°ÞÅÙÂÓ¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Âçµ¤¤òÃÈ¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤³¤Î²Æ¤Î¹â²¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åý·×³«»Ï°ÊÍè ºÇ¤âÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¡¦Çß±«ÌÀ¤±
2025Ç¯¤Î³ÆÃÏ¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ê¤êÁá¤¯¡¢1951Ç¯°Ê¹ß¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¶áµ¦¤ÈËÌÎ¦¤Ç¤ÏºÇ¤âÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð6·î7Æüº¢¤ËÇß±«Æþ¤ê¤¹¤ë´ØÅì¹Ã¿®¤â¡¢5·î22Æü¤ËµÏ¿Åª¤ËÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¡¢²Æì¤«¤éËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ê¤êÁá¤¯¡¢1951Ç¯°Ê¹ß¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¤ä±âÈþ¡¢¶å½£ËÌÉô¤«¤é¶áµ¦¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤ÈËÌÎ¦¤ÇºÇ¤âÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¥¿¥¤µÏ¿¤ò´Þ¤à)¡£
¤³¤ÎµÏ¿Åª¤ËÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤«¤é¤Ï¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¨Àá¤ÎÊâ¤ß¤ÎÂ®¤µ¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çß±«Æþ¤ê¤ÈÇß±«ÌÀ¤±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Çß±«¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÊÌÀ¤±¤¿¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÂ®ÊóÃÍ¡×¤È¡¢ËèÇ¯9·î½é¤áº¢¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅ·¸õ·Ð²á¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÎÄêÃÍ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¤³¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤¬Âç¤¤¯½¤Àµ¤µ¤ì¡¢³ÎÄêÃÍ¤È¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢µÏ¿Åª¤ËÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬Áá¤¤¤¦¤Á¤ËËÜ½£ÉÕ¶á¤ØÄ¥¤ê½Ð¤·¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Ç¹ë±« Åìµþ23¶è¤Ç·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5È¯Îá
9·î11Æü¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤äÆüÃæ¤Îµ¤²¹¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶èÉÕ¶á¤äÌÜ¹õ¶èÎÐ¤¬µÖ¡¢ÂçÅÄ¶èÉÕ¶á¡¢ÉÊÀî¶èÉÕ¶á¡¢¹Á¶èÉÕ¶á¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÉÃÏÅª¤ËÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂçÅÄ¶è¤ÈÉÊÀî¶è¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÏ°è¤Ç·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ¹õ¶èÎÐ¤¬µÖ¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤«¤é¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Û¤ÉËÉºÒÂÐºö¡¦ËÉºÒÀ°È÷¤¬½½Ê¬¤È¤¤¤¦°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î´í¸±¤Ê±«¤ò¡¢Åìµþ¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¶Ã¤¤¤¿½Ö´Ö3Áª ¤Þ¤È¤á
Å·µ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤ä¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²óÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç³§¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Å·µ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅ·µ¤¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ½êÂ°¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î120Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¡Á11·î14Æü(¶â)