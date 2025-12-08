和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドは８日、「世界で初めて（同パーク調べ）」エンペラーペンギンの人工授精による有精卵の確認に成功したことを発表した。エンペラーペンギンは、世界中でも３か国（アメリカ、中国、日本）のみで飼育されている希少な種であり、人工授精によって受精卵が確認された事例は、同パークが把握する限り世界で初めての成果となる。

エンペラーペンギンのオスから採取した精子を、今年７月〜８月にかけて４羽のメスに複数回注入し、３羽のメスが産卵。うち、８月１２日に産卵した卵が、有精卵であることを確認した。その後、卵殻に異常が見られ、胚の発生が途中で止まったため孵化（ふか）には至らなかったが、この成果は、飼育下における遺伝的多様性の維持に向けた繁殖研究の大きな一歩となった。アドベンチャーワールドはこれからも、種の遺伝的多様性を維持し、動物たちのいのちを未来に送り継ぐために取り組んでいく、としている。

現在、日本国内でエンペラーペンギンを飼育しているのは、アドベンチャーワールドと愛知県の名古屋港水族館の２園館のみ。血の偏りが課題となっており、未来の繁殖のため２００９年より、国内の２園館でブリーディングローンを開始した。１９年の３月には１０年ぶりにブリーディングローンとして１羽ずつ血統交換を行った。ペンギンの羽数維持、遺伝的多様性を保つためには人工授精の技術も必要となる。エンペラーペンギンでは２４年から人工授精にチャレンジしており、今後も、自然繁殖と人工授精の併用を進め、飼育下における種の保存への貢献につながるよう努力していくという。