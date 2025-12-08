『呪術廻戦』がJR東日本とコラボ ラッピング新幹線の運行＆オリジナルボイスやスタンプを配布
JR東日本とテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のタイアップ企画として、首都圏から東北を周遊する『呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-』が17日から実施される。東北新幹線E5系で本作のキャラクターが登場するラッピング新幹線が運行されるほか、首都圏・東北各地や東北新幹線の車内で、オリジナルのボイスやスタンプをゲットできる企画等が実施される。
【画像】新幹線が『呪術廻戦』の世界観に！ラッピング車体イメージ
ラッピング新幹線は、虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉5人のビジュアルだけでなく、テレビアニメ『呪術廻戦』放送5周年を記念したビジュアルもあしらった特別デザインとなる。
運行は、2026年5月中旬頃まで、東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間）で「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行される。なお、詳細な運行予定は公開されていない。
今回のタイアップを記念した特別企画として、2026年3月31日まで、首都圏エリア・東北新幹線区間・仙台エリアの指定のスポットを回遊すると、虎杖、伏黒、乙骨、脹相のオリジナルボイスを聞くことができる。首都圏・仙台から1スポット以上、および東北新幹線区間5スポット達成するとオリジナルアクリルキーホルダーが数量限定でプレゼントされる。
また、「エキタグ」アプリをダウンロードし、スタンプ帳を開いてエントリーの上、JR東日本管内の4つのエリア(以下、東日本“4の結界(コロニー)”)の駅に設置されたスタンプを獲得すると、第3期「死滅回游 前編」の場面カットを用いたスタンプやキャラクターの記念スタンプが手に入る。さらに“仙台・岩手・青森結界対象5駅限定”で掲出される限定オリジナルポスターや、虎杖役の榎木淳弥のサイン入り｢キャンペーンポスター｣が抽選で3人に当たる。
さらに、東北各駅において、「仙台・岩手・青森結界」対象5駅でしか見られない限定オリジナルポスターや、キャラクターパネルが設置される。
■『呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-』特別企画
▼ラッピング新幹線
運行期間：12月17日〜2026年5月中旬頃
※運行期間は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ラッピング新幹線の運行予定につきましては、公開しておりません。
車両：E5系(1編成 10両)
運行区間：東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間）
※「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定
▼限定音声コンテンツ
実施期間：12月17日〜2026年3月31日
設定箇所：首都圏エリア（東京駅、上野駅、大宮駅、高輪ゲートウェイ駅、東京芸術劇場、神田明神、立教通り）、東北新幹線区間（大宮駅〜仙台駅の5スポット）、仙台エリア（仙台駅、本塩釜駅、ユアテックスタジアム、かむり大橋、七北田川）
※首都圏エリアおよび仙台エリアのスポットを取得するとARカメラでキャラクターと記念撮影ができます。
賞品：オリジナルアクリルキーホルダー（数量限定）
▼エキタグスタンプラリー
実施期間：12月17日〜2026年3月31日
対象駅：以下の東日本”4の結界”の計12駅
東京結界（浜松町駅、秋葉原駅、目黒駅、高田馬場駅、市ケ谷駅）、仙台結界（仙台駅、長町駅、岩沼駅、多賀城駅、松島海岸駅）、岩手結界（盛岡駅）、青森結界（新青森駅）
Wチャンス企画：「虎杖悠仁 賞」達成後にエキタグアプリ上に表示されるURLから遷移するJRE POINT WEBサイトでキャンペーンにエントリーすると、抽選で500人にJRE POINT200ポイント(期間限定ポイント)がプレゼントされる。
※当選者の発表は、ポイント付与をもってかえさせていただきます。
※プレゼントされるポイントは期間限定で利用できるポイント（期間限定ポイント）です。ポイント付与時期は 2026年5月上旬以降、有効期限は2026年8月末日（予定）となります
▼限定オリジナルポスター・キャラクターパネルの設置
実施期間：12月17日〜2026年3月31日
設置駅：仙台駅、岩沼駅、多賀城駅、盛岡駅、新青森駅
