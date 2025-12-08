女優の北川景子（39）が8日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。自身に憧れる人気アイドルを絶賛する場面があった。

この日番組では月曜レギュラーの「Travis Japan」松田元太と、ゲストで同グループメンバーの吉澤閑也、七五三掛龍也、川島如恵留の特集企画を行った。今年の個人的大ニュースを問われた松田は「憧れの北川景子さんとがっつり共演」と打ち明けた。

番組に北川がゲストとして出演した回の出来事で、「僕はもう大ファンで、あんなに近くでお話だったりできたことはもう夢のようでしたね」とうっとり。「緊張してました。忘れられないっすね」などと話した。

その際のVTRで松田は同局のドラマ「ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜」での北川のセリフを自身が相手役となり再現してほしいと懇願。北川が「元P！ちゃんとやんなさいよバーカ！」と名前を入れて再現すると、松田が「いや〜！！ヤベー！！」と大興奮しておかしなテンションになる様子が披露された。

VTRを見終えた松田は「いや〜、あれはヤバかった」と大照れも、「いつ見てもいいですよね、“元P！ちゃんとやんなさいよバーカ！”はね」と繰り返した。メンバーもこの放送は見ていたとし、川島は「見ましたっていうか言ってくるんですよ。見て見て見て！とか言って」と松田が自慢しまくっていたと暴露した。

番組では北川から松田へのメッセージVTRを紹介。北川はVTRに登場すると「元P！元気〜？」と気さくにあいさつ。「この間はドラマの再現、凄く楽しかったです。またやりたいです」と笑顔を見せた。

松田が今年の個人的大ニュースに北川との共演を選んだことが伝えられると、「本当ですか。ありがとうございます」と喜んだ。「たくさんご活躍なので、もっといろいろニュースあったんじゃないかなと思うんですけれども。それが一番のニュースでいいのかなっていう。まあ光栄です。ありがとうございます」と続けた。

松田の印象については「面白すぎてびっくりしました」と表現。「普通に歌って踊ってバリバリカッコいい方じゃないですか。でもしゃべると凄く面白くて、面白い人に対するリスペクトが半端じゃないんですよ、私って」と言い、「だからちょっと天才って思いました。凄い、一家に一台ほしい」と絶賛した。

同局「ネプリーグ」でも共演したといい「もう2度収録をご一緒してるからほとんど友達みたいな感覚じじゃないですか。ここまで来たら」と松田がテレビに出ていると「ついつい見ちゃいますよね。見て、元P凄いよね、さすがだよねっていう感じで。ほとんど友達っていう感じで見ています」とも話した。

さらに松田が別の日の番組で披露し大不評だったヒゲ姿についても「いいですね。大人っぽい」と褒め、次回会う時は「ありで1回お会いしたい」と語った。

VTRが終わると松田は「これはもうヤバいっすね」と歓喜。「友達はヤバいっすね」「いやうれしいっすねえ。より頑張れます」と感謝し、「いつかお芝居で共演したいっていうのは夢ではあるので」と新たな目標を立ててみせた。