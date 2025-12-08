坂道が多い神戸市内の中でも特に急激な勾配を紹介した「激坂（げきざか）マップ」の製作に、同市灘区の自転車販売店が取り組んでいる。

来訪者が足を向けない坂にスポットを当て、神戸の新しい名所として根付かせるのが狙い。激坂の先には〈魔界〉が存在するというのだが、果たして――？ （森知恵子）

マップを作っているのは「自転車好房ラルプデュエズ」。代表の東大作さん（５０）は子どもの頃、坂の多い地域で育ち、通学などで行き来する大変さから坂道が嫌いだった。だが、高校卒業後に始めた自転車競技で考えが一変。先輩に誘われて長野・栂池高原で、自転車で山を駆け上がる「ヒルクライム」に挑んだ際、必死で立ちこぎする自身を尻目に楽々と上り切るサイクリストの姿を見た。「あいつらに勝ちたい」。すっかり坂の魅力にはまった。

東さんによると、サイクリストの間では、高低差の激しい坂のことを「激坂」と呼んでいるという。具体的には勾配１５％（１００メートル進むごとに１５メートルの高低差）以上の坂を指し、ヒルクライムの名所になっている場所もある。

市内にはそれらを優に超え、壁のように立ちはだかる「魔界」と呼ばれる坂や、魔界レベルの上り坂が連続し、上り切る前に心を折られるという「超魔界」と恐れられている場所もあるという。

神戸市が始めた「坂のまち神戸プロジェクト」の一環で、神戸の坂の魅力を発信する「坂アンバサダー」の一員でもある。もっと多くの人に知ってもらおうと、今年６月頃からマップの製作を始め、坂を自転車で走ったり、角度を計測したりしてデータを集め、自転車で上れる激坂や急勾配約１７０か所をリストアップした。

集めたデータは地図製作会社の協力を得ながら地図に落とし込む。全国の有名な激坂と比較できるように、立体的な３Ｄマップにし、来年２月頃の完成後はオンラインで公開する予定だ。

東さんは旅行会社でプランナーとして働いていた経験も生かし、同店では激坂のガイド付きツアーも行っている。自転車でゆっくり街中を散策する「ポタリング」で、ガイドが坂道やゆかりのある有名人について解説する。終了後にはモーニングを食べながら坂や自転車への思いを語り合う会も開いている。

東さんはヒルクライムについて「上っている時は『なんでこんなしんどいことをしているんだろう』と思う時もあるが、上った時の景色と達成感にまた来ようと思ってしまう。神戸にも激坂があることを知ってもらい、激坂巡りを根付かせていきたい」と話している。