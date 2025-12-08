2025年11月27日、2026年に放送されるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（1月4日スタート※初回15分拡大版 NHK総合 夜8:00〜ほか）について、主演・仲野太賀さんを迎えての取材会が開催されました。「大河ドラマの主役を務めることが、俳優として長年の夢だった」と、その率直な気持ちを述べた仲野さんのインタビューをお届けします。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

仲野大賀「兄の秀吉役の池松壮亮さんとは常に相談をしながら撮影を進めています。信長役の小栗旬さんには…ひどい目にあわされながら（笑）

オファーを受けたときの感触や現在の意気込み

『豊臣兄弟！』までに５作品の大河ドラマに出演させてもらいました。

その都度、作品の真ん中に立っている先輩方の背中を見ながら、かっこいいなと思っていて。俳優を始めた時から大河ドラマの主役をやってみたいという憧れや夢はありましたが、その夢がどれだけ遠いものなのかをむしろ痛感し、頭の片隅に追いやっていました。

そんな中、「豊臣兄弟！」の主人公のオファーをいただいたときは、本当に驚きました。これまでの仕事が全部つながっている、とあらためて感じ、これまでお世話になった人の顔が浮かびました。

いきなり大河ドラマの主演を任されて、すぐに大河ドラマの“座長”然とできるわけではなく、僕は僕でしかない。クランクインした時には、もうありのままの自分過ぎて…。自分らしくいくしかない、と思いながら撮影に入りました。

現場では、明るく楽しく、和やかな雰囲気にすることを心掛けています。

大河ドラマの現場はたくさんの俳優さんが出入りしますが、みなさん、どうしても緊張してしまうものなので、少しでもリラックスして撮影に望めるような空気作りができたらいいな、と思っています。

秀長という人物について

一般的には、ずば抜けた才覚を持ち、天下を統一して成り上がった秀吉の横で、常に兄を支えた弟、という秀長像をお持ちの方が多いと思います。

秀吉や家康のような天下人は、100人に一人のカリスマかもしれません。

秀長はどちらかというと残りの99人側に立つ人なんじゃないかな。



天下人として兄・秀吉が見ていた景色もあったと思いますが、秀長だからこそ見えていた景色があったのでは。

きっと家臣や市井の人々に寄り添えた人物だったのだと考えています。

世を去った後に像が作られたという意味

最近、秀長の像がある奈良県の壷阪寺（つぼさかでら）に行きました。実はその像、豊臣政権が終わった後の徳川の時代に作られたと推測されています。

豊臣の時代が終わっても、誰かが秀長のことを後世に残したい、と思ったに違いない。きっとあらゆる人に目線を合わせながら手を差し伸べ、豊臣の時代を支え、守ろうとしていた人なのかなと思います。



秀長に対するイメージには、兄に振り回され、一歩下がった名補佐役というものがあると思います。一方で、史料にあまり残っていない若い頃の役作りはすごく難しい。

「この役はこういう役だから」と制限をかけてしまうと、役が小さくなってしまうように感じたので、受け身ではなく能動的に演じていきたいです。

実際に秀長を演じてみて

現場では、主演としての振る舞いやあり方が必要とされる場面もありますが、兄である秀吉役の池松壮亮さんと助け合いながら進めています。

池松さんは、それこそ秀吉のように明るくカリスマ性があって現場を和やかにしてくれているので、そこに甘えている部分もあります。自然と自分自身も“小一郎ムーブ”になっていて、「俺が主演だから」という気負いはないですね。



信長役の小栗旬さんも現場の空気を作ってくださるので、みんなで現場の空気を作っていっているという方がしっくりきます。“殿”小栗さんが信長として現場にいれば、殿の空気になるというか…。そんなふうに撮影現場は進んでいます。

小一郎は、百姓のときに村を襲われ、大切な人を失ったりして、その痛みを知っています。だからこそ、侍になってからも無駄な争いを避け、いかに争わずにみんなが笑って生きられるようにするか、ということを常に願っている人物。

本当に素敵だなと思います。今の世の中を見ても争いは絶えませんが、小一郎のようなリーダーがいれば、もっと平和な世になるのかなって。

小一郎と自分との共通点をあえてあげるなら、お互い「次男」であるということですかね（笑）。