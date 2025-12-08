2025年11月27日、2026年に放送されるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（1月4日スタート※初回15分拡大版 NHK総合 夜 8:00〜ほか）について、主演・仲野太賀さんを迎えての取材会が開催されました。「大河ドラマの主役を務めることが、俳優として長年の夢だった」と、その率直な気持ちを述べた仲野さんのインタビューをお届けします。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

仲野大賀「兄の秀吉は100人に一人のカリスマ。でも自分が演じる秀長は残る99人側に立つ人」

* * * * * * *

池松壮亮さん

兄・藤吉郎こと、のちの秀吉を演じる池松壮亮さんとは、日頃から戦国時代を今、ドラマとしてやるならどういう表現がベストなのか、ということを話し合っていますね。

それはリーダー像も含めて、今この作品をやる意味についても。

秀長が主役であることで、多くの人に共感してもらえるような兄弟の話にしたいと考えていますが、一方でエンタメとして、二人の体温が伝わるような物語にしたい、とよく話しています。

目の前にある課題に対して、どうやったらより良いものができるのか？ 物語が人に届くものになるのか？ みんなが笑って撮影できるようにするにはどうすべきか…など、常に池松さんと相談しながら撮影を進めています。

小栗旬さん

我々世代の俳優で、小栗旬さんに影響を受けてない人はいないと思います。それほど偉大な存在なのに親身に寄り添ってくれる。

小栗さん自身、常に挑戦をやめない人。一緒にいて感じるのは何事にも一切手を抜かない、ということ。どんな撮影状況でも、自分自身に対して厳しいストイックさを感じますし、尊敬しかないです。

信長という役を引き受けてくれた時点で覚悟を決めて臨んでくれたでしょうし、僕らに期待をかけてくれています。

僕らにとっての精神的な柱でもあって、俳優としての厚みがあり、それも含めて信長という役にぴったり。こんなに説得力を持って信長を演じられる人は他にいないのでは。

小栗さんとは10数年前に出会っていますが、ちゃんと共演するのは今回が初めてです。

信長は言葉にするのもはばかれるほど怖い！ 劇中では小一郎も本当にひどい目にあわされています（笑）。

小一郎を見守る女性たち

小一郎の家族は、百姓として貧しい中から苦楽を共に暮らしてきて、一番の理解者であり、支えてくれる存在だと思います。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

実際、演じてくれている坂井真紀さん（母・なか役）や宮澤エマさん（姉・とも役）や倉沢杏菜さん（妹・あさひ役）は、本当の家族のように豊臣ファミリーを包んでくれています。

家族でのシーンは和気あいあいとしながらも、それぞれが俳優としてプロフェッショナルなので、より良い表現になるよう話し合いながらシーンを作っています。豊臣の家族は大人数ですが、皆さんがアイデアを出し合い、チームプレーで面白いシーンを作ろうとする空気があり、とてもありがたい。

小一郎は困難に直面すると立ち止まったり、自分の気持ちを押し殺したりしがちですが、幼馴染の直（白石聖さん）はそんな小一郎の気持ちを見抜き、背中を押してくれる存在。

百姓から侍となって戦国の世界に入っていく中、小一郎が小一郎らしくいられる場所であり、侍として成長させてくれる人でもあります。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

白石さんは高い集中力で役に向き合っていて、一緒にお芝居をするだけで誠実さが伝わってきました。何度も心を動かされましたし、直が白石さんじゃなかったらこうはならなかった、という表情をたくさん引き出してもらえたように感じています。

脚本に関して

八津弘幸さんの脚本は、キャラクターが生き生きとみずみずしく描かれていて、読んでいてワクワクさせられます。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

史実を見れば小一郎も藤吉郎も、いずれどうなるのかは分かることですが、それでも脚本を読むと、この先、この兄弟がどんなことを成し遂げるのだろう、どういった人生を送るのだろう、とイメージが膨らんでしまう。演じていても、胸が熱くなります。

「豊臣兄弟！」は大河ドラマにおいて王道といえる“戦国もの”で、誰もが知っている有名な武将が数多く登場し、戦国時代らしい物語が展開していきます。

一方、時代劇と聞くと、現代の人からするととっつきづらいところもあるかもしれません。でも今回の「豊臣兄弟！」は、誰が見ても楽しめる軽やかで青春活劇のようなポップさがありつつも、戦国時代らしい生死の駆け引きも存分にあり、視聴者の世代を選ばないエンタメ作品になっていると思います。

ぜひ放送を楽しみにしていただけると嬉しいです。