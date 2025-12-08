“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン 株式会社ヒラタとスポンサー再契約を締結
株式会社ヒラタは、KLPGAツアー通算8勝のパク・ヒョンギョン（韓国）と2026シーズンのスポンサー再契約を締結した。
【写真】広報衣装ではいチーズ！ パク・ヒョンギョンが女性スパイ風に変身
“キューティフル”の愛称で親しまれるヒョンギョンは、今年の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」に出場するなど日本でも話題に。ラウンド後にはサインを求めるギャラリーが長い列をつくり、早くも人気の高さをうかがわせた。同社はその大会にて短期支援を行ったことを起点に、ヒョンギョンのプレーや人柄に感銘を受け、今季までパートナーシップを継続してきた。11月25日に調印式を実施し、来季も同社ロゴを配した帽子を着用して国内外の大会に出場する。ヒョンギョンはリリースを通じ「いつも遠くからあたたかいご声援をいただいていることを強く感じております。より良いパフォーマンスでお返しできるよう、2026シーズンに向けて精一杯準備してまいります」とコメントした。藤田純代表取締役は、「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップで出会い、素晴らしいプレーぶりだけでなく、飾らないお人柄に感銘を受け、このたび年間スポンサーをさせていただくことを決定いたしました。これからも日本と韓国の懸け橋的存在になっていただきたく、2026年のスポンサー契約もさせていただくことになりました」とコメントした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パク・ヒョンギョン プロフィール
イ・ボミも太鼓判 韓国の“キューティフル”が日本ツアーに初参戦
強いのに女優並みの美貌＆スタイル? 韓国女子ツアーは美人だらけ！〔写真〕
キュート＆セクシーな衣装ではいチーズ！ 「広報モデル」に選ばれた韓国女子プロ12人が素敵すぎる！〔写真〕
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？
【写真】広報衣装ではいチーズ！ パク・ヒョンギョンが女性スパイ風に変身
“キューティフル”の愛称で親しまれるヒョンギョンは、今年の「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」に出場するなど日本でも話題に。ラウンド後にはサインを求めるギャラリーが長い列をつくり、早くも人気の高さをうかがわせた。同社はその大会にて短期支援を行ったことを起点に、ヒョンギョンのプレーや人柄に感銘を受け、今季までパートナーシップを継続してきた。11月25日に調印式を実施し、来季も同社ロゴを配した帽子を着用して国内外の大会に出場する。ヒョンギョンはリリースを通じ「いつも遠くからあたたかいご声援をいただいていることを強く感じております。より良いパフォーマンスでお返しできるよう、2026シーズンに向けて精一杯準備してまいります」とコメントした。藤田純代表取締役は、「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップで出会い、素晴らしいプレーぶりだけでなく、飾らないお人柄に感銘を受け、このたび年間スポンサーをさせていただくことを決定いたしました。これからも日本と韓国の懸け橋的存在になっていただきたく、2026年のスポンサー契約もさせていただくことになりました」とコメントした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パク・ヒョンギョン プロフィール
イ・ボミも太鼓判 韓国の“キューティフル”が日本ツアーに初参戦
強いのに女優並みの美貌＆スタイル? 韓国女子ツアーは美人だらけ！〔写真〕
キュート＆セクシーな衣装ではいチーズ！ 「広報モデル」に選ばれた韓国女子プロ12人が素敵すぎる！〔写真〕
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？