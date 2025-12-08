宮崎で開いた遅咲きの桜 工藤公康氏の娘が悲願V【2025年“この1シーン”】
白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。
【写真】工藤公康氏＆遥加の親子2ショット
■アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI（3月28〜30日、宮崎県・UMKカントリークラブ、優勝：工藤遥加）18番グリーンで2メートルのバーディパットを沈めた瞬間、工藤遥加の表情からようやく力が抜けた。プロテスト合格から15年、JLPGA入会から4991日目。ツアー史上2番目に遅い初優勝の舞台は、桜満開の宮崎だった。重圧との戦いは長かった。父はプロ野球224勝の名左腕・工藤公康氏。「不甲斐ない娘で申し訳なかった。実力以上に注目されて、やめたいと思ったこともある」。そう語るほど、結果が出ない日々は苦しかった。2021年、父が福岡ソフトバンクホークスの監督を退任したあと、妻に「これから何がしたい？」と問われ、紙に書いた言葉は「遥加を勝たせたい」。今大会へ向かう朝、母がその紙を再び見せてくれたという。「親の愛ってすごいなと思った。頑張ろうと思えた」。優勝は、突然訪れたチャンスから始まった。開幕4日前、主催者推薦で急きょ出場が決定した。18歳でプロになり、32歳でつかんだ初V。グリーン脇では同期の青木瀬令奈と抱き合った。そしてもうひとつ、工藤を変えた存在がある。女子ソフトボール二刀流の藤田倭（ふじた・やまと）さんとの出会いだ。「失敗はカッコ悪くない。チャレンジしないのがカッコ悪い」。そう言われて合宿に参加し、プロとしての覚悟を学んだ。その3カ月後には下部で初優勝。今回の初Vへとつながった。「自分一人では勝てなかった。父にも藤田さんにも、仲間たちにも感謝しかない」今年11月で33歳になった。遅咲きの花は、これからもっと鮮やかにツアーを彩っていく。
松坂大輔が2日目を途中棄権 左ふくらはぎの肉離れ「最後までやりたかった」
